Nieuwe voorzieningen en extra parkeerplaatsen bij veerhalte in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De gemeente Molenlanden krijgt voor de fiets-/ voetveerdienst tussen Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland maximaal twee ton subsidie van de provincie om de veerhalte aan de Veerweg in Nieuw-Lekkerland te verbeteren.

Met de subsidie wordt het drijvend platform (de ponton) met loopbrug volledig vervangen. En op de ponton wordt een wachtruimte gemaakt.

Voor de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen ontving de gemeente vorig jaar al een subsidie van 87.681 euro. De gemeente Molenlanden investeert zelf in de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor auto’s en in de verbetering van de verkeersveiligheid.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Als provincie vinden we het belangrijk dat iedereen snel, veilig en duurzaam van A naar B kan reizen. De veerdiensten in onze provincie zijn daarin een belangrijke schakel. Door het beschikbaar stellen van de subsidie verbeteren we onze veerinfrastructuur en houden we deze in stand. Daarnaast geldt dat we de bereikbaarheid van de gemeenten vergroten en dat vele omrijkilometers worden vermeden.”

300 scholieren

Dagelijks maken ongeveer 300 scholieren gebruik van het veer tussen Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland. Daarvan parkeren ongeveer 220 hun fiets aan de zijde van Nieuw-Lekkerland. Naast de scholieren zijn er vele mensen die voor werk of andere bezigheden de Lek oversteken. En in de zomer maken toeristen gebruik van het veer. Het veer is namelijk onderdeel van een veilige en mooie fietsroute door de unieke polders van de Krimpenerwaard en Alblasserwaard.

Ook het molengebied Kinderdijk is goed te bereiken via het veer. De oversteek voor fietsers met de veerdienst maakt deel uit van het fietsknooppuntennetwerk. In de huidige situatie is er sprake van gedateerde en onvoldoende voorzieningen om passagiers goed te kunnen faciliteren bij hun oversteek. Dit levert regelmatig chaotische situaties op. Door de verbetering van de veerhalte en uitbreiding van de (fiets) parkeerplaatsen kan de veerdienst de komende jaren weer optimaal functioneren en wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

Extra parkeerplaatsen

Het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s is nu onvoldoende. Hierdoor ontstaat een rommelige, soms chaotische situatie, die de bereikbaarheid van de steiger en de verkeersveiligheid niet ten goede komt. In de nieuwe situatie komen er een groot aantal extra parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen.

De routes van voetgangers, fietsers en automobilisten worden daarbij zoveel mogelijk gescheiden. Fietsers kunnen hun fiets dicht bij de ingang van de loopbrug stallen. En voor automobilisten komt er een aparte parkeergelegenheid los van de fietsers. Er zijn straks 380 (nu 320) fietsparkeerplaatsen en 73 (nu acht) parkeerplaatsen voor auto’s, waaronder twee invalide parkeerplaatsen.