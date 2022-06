Leuke activiteiten tijdens Week van de Jonge Mantelzorger

MOLENLANDEN • Van 1 tot 7 juni was het wederom de Week van de Jonge Mantelzorger. Zoals elk jaar vraagt de gemeenten Molenlanden tijdens deze week extra aandacht voor jongeren die binnen hun familie zorg verlenen, extra zorgen hebben of zelf zorg en aandacht missen, doordat iemand in hun directe omgeving een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving heeft.

Deze ‘jonge mantelzorgers’ helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Daarnaast maken zij zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten en missen ze zelf soms de nodige zorg en aandacht.

Vanuit Stichting Welzijn Molenlanden en Mantelzorgsteunpunt Gorinchem zijn er diverse activiteiten aangeboden waar bij de jonge mantelzorgers zich konden opgeven.

Vanuit de Avonturenboerderij Molenwaard heeft men vrijkaartjes gekregen om deze aan te bieden aan de jonge mantelzorgers, zodat zij daar een leuke en ontspannende dag kunnen beleven.

Verder is er een groot animo voor bowlen in combinatie met een bezoek aan MacDonalds in Gorinchem, en er is ook een chocoladeworkshop geweest.

Op zaterdag 4 juni is er een sieradenworkhop geweest bij Buurt 34 in de Graanschuur.