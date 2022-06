Avonturenboerderij Molenwaard sponsort jeugdteams VV Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard is sponsor van de jeugdteams van voetbalvereniging Groot-Ammers. Afgelopen vrijdag 3 juni vond de ondertekening van het sponsorcontract plaats, waarna dit moment feestelijk werd gevierd met een gebakje.

Dat Avonturenboerderij Molenwaard sponsor is geworden van de jeugdteams van de voetbalvereniging in Groot-Ammers is een logische stap. Voor beide partijen speelt actief bezig zijn in de buitenlucht een belangrijke rol. Sporten en spelen in de buitenlucht zorgt op jonge leeftijd al voor verbinding tussen kinderen en het buitenleven. Omdat zowel de Avonturenboerderij als VV Groot-Ammers dagelijks bezig zijn om kinderen hiertoe te motiveren, is dit de reden dat Avonturenboerderij Molenwaard sponsor is geworden van de jeugdteams.

Enige tijd geleden werd Vakantiepark Molenwaard hoofdsponsor van de pupillenteams van VVAC, de plaatselijke voetbalvereniging van Ottoland en de buren van het vakantiepark. Ook Avonturenboerderij Molenwaard en VV Groot-Ammers liggen in hetzelfde dorp. Zowel Vakantiepark Molenwaard als Avonturenboerderij Molenwaard vinden het belangrijk om lokale bedrijven, initiatieven en organisaties te ondersteunen en zijn daarom ook zeer trots op hun sponsorschap.