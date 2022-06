Gemeente en omwonenden lijnrecht tegenover elkaar over plannen Brederodestraat Giessenburg

GIESSENBURG • De gemeente Molenlanden houdt vast aan de herontwikkeling van de voormalige locaties van muziekvereniging Da Capo en de bibliotheek in Giessenburg. Omwonenden zetten vol in op behoud van het pand waar vroeger de bibliotheek zat. Dat bleek afgelopen woensdag 1 juni tijdens een informatiebijeenkomst over de locatie.

Deze gebouwen worden sinds 2014 niet meer gebruikt door de bibliotheek en de muziekvereniging. Maar waar het oude gebouw van Da Capo in een slechte staat van onderhoud is, is het gebouw waar vroeger de bibliotheek zat goed onderhouden en wordt het pand voor verschillende sociale doelen gebruikt. Omwonenden willen dat graag zo houden, maar woningbouwcorporatie KleurrijkWonen heeft interesse in de herontwikkeling van deze locatie.

Het voortraject voor de planvorming vindt nu plaats, waarin de haalbaarheid van woningbouw voor 20 sociale woningen, waarvan 5 voor een speciale doelgroep, wordt onderzocht. De gemeente heeft in maart besloten om dit onderzoek samen met KleurrijkWonen te starten.

Niet ontvangen

In januari 2022 informeerde de gemeente de omgeving met een brief, maar deze brief is niet ontvangen door de bewoners die uitkijken op de panden. Alleen directe omwonenden van een straat verderop hebben die brief ontvangen.

De buurtvereniging heeft dit gesignaleerd nadat Het Kontakt over de herontwikkeling een artikel schreef en is in gesprek gegaan met de gemeente. De organisatie van een informatiebijeenkomst is daarna opgepakt. Deze werd gehouden op woensdag 1 juni.

Tijdens deze bijeenkomst waren gemeente, KleurrijkWonen en de buurtvereniging aanwezig. De gemeente gaf informatie over het proces dat tot op heden is doorlopen en de stappen voor de aankomende periode. De buurtvereniging gaf tijdens de bijeenkomst een presentatie over de huidige maatschappelijk functie die de bibliotheek momenteel bekleed.

Ander beeld

Wethouder Bram Visser: “Het was goed deze informatiebijeenkomst te houden om iedereen om gelijke vlieghoogte te brengen. Duidelijk is dat de omwonenden een ander beeld hebben over de gewenste herontwikkeling. We gaan met elkaar kijken hoe we de komende tijd zaken bij elkaar kunnen brengen.”

Wat betreft omwonenden moet het plan van Kleurrijk Wonen en de gemeente voor 20 woningen de prullenbak in. Ze staan open voor aan alternatief, waarbij er 8 woningen gebouwd worden op de plek waar nu nog het gebouwtje van Da Capo staat. De oude bibliotheek blijft dan staan en behoudt de sociale functie die het nu heeft.

Project loopt goed

“Wij willen burgerparticipatie, de gemeente heeft de mond vol over duurzaamheid, dan is er een project wat goed loopt en dat wordt, als we niet opletten, de nek omgedraaid”, vertellen Aart Boer en Bart Kalkman, die namens de omwonenden spreken.

“We weten dat wethouder Bram Visser gezegd heeft dat hij wil kijken hoe hij de komende tijd zaken bij elkaar kan brengen, maar we hebben geen enkele toezegging gekregen. Hun betoog tijdens de avond kwam er op neer dat ze vasthouden aan hun oorspronkelijke plan, waarbij wij bij het kruisje mogen tekenen voor akkoord.” En dat zijn de omwonenden niet van plan.