Ook in Nieuwland na twee jaar afwezigheid weer een rommelmarkt

NIEUWLAND • In de afgelopen twee 'coronajaren' moest ook de rommelmarkt in Nieuwland worden overslagen, maar zaterdag was het weer zover. Met een beeld zoals we dat de laatste weken overal in de regio zien: veel aanbod van spullen en grote drukte op de markt.

Aan de Zijlkade was de Nieuwlandse rommelmarkt ruim opgezet.

De opbrengst is bestemd voor de plaatselijke hervormde gemeente en het jeugdwerk.