Giessen-Oudekerkse theoloog schrijft boek over de barmhartige Samaritaan

GIESSEN-OUDEKERK • Theoloog, filosoof en schrijver Koert Koster uit Giessen-Oudekerk heeft onlangs een boek gepubliceerd met daarin allerlei gedachten over het bijbelse verhaal over de barmhartige Samaritaan.

Koert: “Mijn boek heeft als titel: ‘Gezocht, gevonden, geliefd’. Het gaat over mensen zoals jij en ik. We zijn allemaal op weg gegaan en onderweg. In de gelijkenis van Jezus zijn verschillende mensen onderweg: een anonieme man. Hij wordt overvallen en blijft zwaar gewond langs de weg liggen. Er komen een paar religieuze mensen langs. Twee passanten, een priester gevolgd door een Leviet, van wie je zou verwachten dat ze met bewogenheid en medelijden naar de man toe zouden gaan om hem te verzorgen en te helpen. Wat is echter het geval? Het ongehoorde wordt waar: ze laten de man links liggen en lopen verder. Maar er is nog een man onderweg: een Samaritaan. Hij laat zich raken door de gewonde man langs de weg. Hij gaat niet voorbij. Van hem wordt niets verwacht, maar hij maakt het waar: hij toont barmhartigheid en helpt. Zo is hij meer ‘christen’ of ‘jood’ dan zij die zich daar op laten voorstaan. Ik zou hem een ‘anoniem christen’ willen noemen. In hem wordt, zonder dat hij zich daarvan bewust is, de barmhartigheid en genade van Christus zichtbaar. Hij blijkt buitengewoon menslievend te zijn.”

Hij vervolgt: “Mensen in de kerk vallen soms vies tegen, terwijl mensen die niet geloven buitengewoon menslievend kunnen zijn. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is een verhaal dat tijdloos is. Het inspireert en daagt ons uit tot zelfreflectie en verandering. Want wij kunnen zomaar die zwaargewonde man langs de weg, de priester, de Leviet of de Samaritaan zijn. De vraag wie we willen zijn en worden, klinkt in Jezus’ gelijkenis voortdurend door.”

“Wat mijn motivatie betreft voor het schrijven van dit boek, nog het volgende: het verhaal van de barmhartige Samaritaan heeft van jongs af aan diepe indruk op mij gemaakt. En nog. Ik zie hem nog steeds voor me. Afgebeeld in de kinderbijbel. Een heel gewone man die op reis is met een bepakte ezel. Ook raakt het verhaal mij, omdat het Gods hart als het ware binnenstebuiten keert. Ik hoor het hart van God kloppen in het leven van de Samaritaan. Hij laat het Vaderhart van God zien. Zoals Hij gekend wil zijn en gewoon: zoals Hij is. Het verhaal biedt op de een of andere manier heerlijke vergezichten op het karakter en het handelen van God zélf. Door deze Bijbelse beelden gaan we beter begrijpen wie Hij werkelijk is. In de barmhartige Samaritaan licht het gezicht van God op. Aan de horizon van het menselijk bestaan komt Hij ons tegemoet. Zo wil Hij onze Samaritaan zijn. Dat raakt me en daarom wil ik hier over schrijven. Zodat mensen bemoedigt en getroost mogen worden, in welke omstandigheden zij zich vandaag ook bevinden. Maar het verhaal zegt tegelijkertijd enorm veel over de mens. Het zoomt op alle mogelijke manieren in op de mens. Dat vind ik intrigerend. Het maakt het zo compleet.”

“Ik open mijn boek als volgt: Je bent langer gezocht dan je vermoedt. Je bent eerder gevonden dan je denkt. Je bent meer geliefd dan je ooit beseffen zult. Meer gewild dan je vader of je moeder je wilden. Dieper gekend dan je jezelf kent. Beter begrepen dan mensen je ooit begrijpen zullen. Meer bemind ook.”

Het boek is uitgevoerd in paperback, telt 148 pagina’s en kost 13,95 euro (exclusief verzendkosten). Bestellen van het boek met ISBN 9789403662121 kan via www.mijnbestseller.nl.