Gemeente onderzoekt sociale kwaliteit en leefbaarheid binnen Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Bij 7.500 inwoners uit de gemeente Vijfheerenalnden valt er één deze dagen een uitnodiging op de mat. De gemeente nodigt inwoners namelijk uit om mee te doen aan een onderzoek naar de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Vijfheerenlanden. Voelen inwoners zich veilig? Eenzaam? Financieel redzaam? Met de antwoorden op deze vragen wil de gemeente haar sociale beleid en de manier van werken verbeteren.

Na 2018 en 2020 is het de derde keer dat dit onderzoek, de ‘Monitor Sociale Kracht’, wordt uitgevoerd. Elke keer worden dezelfde vragen gesteld, zodat men de antwoorden met elkaar kan vergelijken.

Diverse manieren

De gemeente nodigt inwoners die de uitnodiging ontvangen hebben, van harte uit om de vragenlijst in te vullen. Dat kan op diverse manieren: via internet, op papier of per telefoon. De verwerking van de uitkomsten gebeurt volstrekt anoniem, waardoor antwoorden nooit te koppelen zijn aan een naam of adres.

Er zijn meer gemeenten in de regio Utrecht die dit onderzoek laten uitvoeren. Hierdoor krijgen we ook in beeld of de uitkomsten van de gemeente Vijfheerenlanden anders zijn dan van de regiogemeenten.

Uitkomsten eerdere onderzoeken

Uit de eerdere twee onderzoeken bleek onder andere dat mensen zich in Leerbroek en Everdingen zich het minst eenzaam voelen en dat de sociale samenhang in de binnenstad van Vianen en Zijderveld hoog is. Verder kwam uit het onderzoek dat inwoners van Hoef en Haag zich meer eenzaam voelen dan in bijvoorbeeld Schoonrewoerd en Kedichem.