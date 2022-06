Start werkzaamheden aan ’t Waardje in Arkel

ARKEL • De werkzaamheden voor de herinrichting van ’t Waardje in Arkel gaan deze week van start en zullen tot en met september duren.

’t Waardje krijgt meerdere functies. Zo kan er straks het hele jaar door gesport worden op het calisthenics sporttoestel. En kan men genieten van de flora en fauna. Tegen de winterdijk worden de nodige fruitbomen geplant en aan de oostzijde van de ijsbaan komen struiken en struikgewas van inheemse plantensoorten. Twee lichtmasten worden bij de ijsbaan verwijderd en bij de vier overgebleven lichtmasten worden de schijnwerpers vernieuwd.

Transport van grond

Voor de werkzaamheden is er veel grond nodig. Voor het transport van deze grond worden enkele verkeersmaatregelen genomen. Deze zijn van tijdelijke aard en de aan- en afvoer zal met name vroeg in de ochtend gebeuren. Bij de Schoolstraat zijn er verkeersregelaars ter plaatse om het verkeer bij de in- en uitrit te begeleiden. Verder zijn de parkeerplekken aan de Rietveld gereserveerd voor het vrachtverkeer.

Planning

De nieuwe pomp-put is al geïnstalleerd. Nu wordt het gebied opgehoogd en de grond geëgaliseerd. In de loop van de zomer zal het terrein verder ingericht worden met nieuw straatwerk, beplanting en inzaaien van struiken en het plaatsen van het sporttoestel. Naar verwachting is ‘t Waardje In september klaar voor gebruik.

Wethouder Johan Quik: ”Daar kijken alle betrokken naar uit. Na een lang traject komt het nu dan eindelijk tot een mooi resultaat waar alle bewoners, jong en oud, van kunnen genieten.”