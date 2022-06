Expo ‘Schelluinen uit de Kunst’ in De Dorpskamer

SCHELLUINEN • Het dorp Schelluinen staat bol van creativiteit en kunst en dat is zaterdag 11 juni te zien in de Dorpskamer van het MFC De Commanderij aan de Commanderijstraat 9 in Schelluinen.

De Dorpskamer is die dag een podium voor de lokale kunstenaars en andere creatievelingen.

Zij laten zien wat ze gemaakt hebben en wat hun hobby en passie is. Te zien (te koop) zijn onder andere schilderijen, sieraden, aquarellen, keramiek, foto’s, art journals en wandsculpturen.

Ook de school, gevestigd in het MFC, zal meewerken en kunstwerkjes van hun leerlingen laten zien.

Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur kunnen bezoekers genieten van deze lokale kunst en mogelijk inspiratie opdoen. De bar van het De Commanderij is open.