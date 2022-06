Expositie over Playmobil in De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De zomerexpositie in Museum De Koperen Knop gaat over Playmobil. Een groep enthousiaste verzamelaars van deze bekende speelgoedlijn hebben als gastconservatoren een expositie ingericht met een grote variatie aan thema’s. In de periode 4 juni tot en met 9 september zijn de kinderen en hun ouders en opa’s en oma’s hier van harte welkom.

Iedereen kan zich de bekende poppetjes voor de geest halen. Zij vormen de basis van deze omvangrijke speelgoedlijn, waaraan later een groot aantal bijpassende accessoires is toegevoegd. Playmobil was in eerste instantie bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar (met speciale sets voor kinderen vanaf 1½ jaar). Het wordt sinds 1974 (in Duitsland) geproduceerd, nadat het in de voorliggende jaren was ontwikkeld. Het uitgangspunt hierbij was een plastic poppetje van 7,5 cm hoog, dat precies in een kinderhandje past.

De expositie is opgebouwd rond diverse thema’s en onderwerpen. Door deze opzet is de grote variatie binnen de speelgoedlijn goed te zien. De bezoekers zullen verrast zijn door de vele mogelijkheden en opstellingen. De plastic poppetjes zijn gebaseerd op de vroeger bekende tinnen soldaatjes. De Playmobil-figuurtjes kregen juist voldoende bewegende delen om goed van houding te kunnen veranderen, maar niet zo veel dat het speelgoed te ingewikkeld is. Spelen is belangrijker dan de techniek. Hoewel dat laatste ook zeker van toepassing is. De lachende gezichtjes hebben geen neus, omdat die ook op kindertekeningen vaak ontbreekt.

Bij de expositie is een speeltafel, waar de kids zelf aan de slag kunnen met Playmobil. Er is een speurtocht door de expositie. Alle ingeleverde speurtochten dingen aan het eind van de expositie mee naar een aantal leuke prijzen.

Dan is er ook deze zomer weer het bekende detectivespel. Ook dat staat dit jaar helemaal in het teken van Playmobil. Verspreid door het museum staan kleine vitrines, die onderdeel zijn van dit spel. Hiermee zijn eveneens prijzen te winnen. Alle deelnemers die meedoen aan een speurtocht of het detectivespel krijgen een armbandje en mogen het museumpotloodje meenemen naar huis. Dit laatste geldt ook voor het setje kleurtjes bij de kleurplaten. In het museum is ook Playmobil te koop.

Het museum

Museum De Koperen Knop (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) is open: dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur. In juli en augustus ook op maandag van 13.00-17.00 uur. Voor informatie: www.koperenknop.nl. Het museum heeft ook een museumcafé met terras en een gezellige theetuin (open woensdag- tot en met zaterdagmiddag). Groepsbezoek en het gebruiken van het museum als vergaderlocatie of cursusruimte kan ook op andere tijden. Voor vragen: koperenknop@koperenknop.nl of 0184-611366.