Weer forse tegenvaller van 1,8 miljoen euro voor nieuwe huisvesting Molenlanden

MOLENLANDEN • Opnieuw moet de gemeente Molenlanden dieper in de buidel tasten om de nieuwe huisvesting bij De Spil te kunnen betalen. Zoals het er nu naar uitziet moet er 1,8 miljoen euro extra op tafel komen voor de bouw van de nieuwe huisvesting.

Op 27 januari dit jaar had de gemeenteraad al 1,2 miljoen euro extra beschikbaar gesteld en het lijkt erop dat het daarbij niet blijft. De coronapandemie maakte al dat de bouwsector moest leren omgaan met vertraagde leveringen, forse prijsstijgingen en personeelstekorten. Echter, de oorlog in Oekraïne heeft de marktomstandigheden sterker negatief beïnvloed en was geheel onvoorzien op het moment dat genoemd ontwerp in de aanbesteding is gegaan. De gevolgen hiervan zijn vertragingen en nieuwe enorme prijsstijgingen, die rechtstreeks doorwerken in de aanneemsommen van de bouwsector. Ook zijn keuzes van materialen onder druk komen te staan.

Waar de nieuwbouw bij de Spil duurder lijkt te gaan worden, kan de gemeente een meevaller van 130.000 euro noteren bij de verbouwing van De Spil, die momenteel aan de gang is. De totale kosten van verbouwing en nieuwbouw lopen nu echter op tot bijna 15 miljoen euro. Dat is bijna het dubbele van het oorspronkelijke bedrag. Bij de eerste presentatie werd nog gesproken over een totaalbedrag van ongeveer 8 miljoen euro.

En het is nog maar de vraag of het bij de bijna 15 miljoen euro blijft. Marktpartijen in de keten dekken zich inmiddels in door aanvullende clausules om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is de trend dat marktpartijen niet meer overgaan tot het maken van vaste prijsafspraken over inkoop van materialen, omdat leveranciers en onderaannemers dit ook niet doen.

De gemeente wil in gesprek gaan met aannemers die ingeschreven hebben op de nieuwbouw, om te kijken of er nog besparingen mogelijk zijn. Er zouden besparingskansen zijn, maar concreet is dit nog niet. Afgesproken is dat er tot 15 juli overlegd wordt over mogelijke besparingen.