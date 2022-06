Politie zoekt getuigen van inbraken in twee winkels in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van inbraken in twee winkels, die in de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 mei gepleegd werden in de Margrietstraat in Groot-Ammers.

Wie iets verdachts of afwijkends heeft gezien, wordt verzocht de politie te bellen via 0900-8844. Er kan ook iets worden doorgegeven via Meld Misdaad Anoniem. Als mensen bruikbare beelden hebben van een deurbel of dashcam, vraagt de politie om deze te delen.