Gieser Wildeman ontvangt voor zestiende keer een Michelinster

NOORDELOOS • Restauranteigenaar en chefkok René Tichelaar van de Gieser Wildeman in Noordeloos is blij met de erkenning door de Michelin Gids. Voor het zestiende achtereenvolgende jaar zijn de kookkunsten van Tichelaar en zijn team bekroond met een ster.

“Wij zijn er door het jaar nooit mee bezig, dan zijn we met koken en onze gasten bezig. Dat veroorzaakt meer zenuwen dan die ene dag waarop je de ster krijgt. Ik ben er nooit zo benauwd voor, maar ben wel blij als ik hem weer heb.”

Aantrekkingskracht

“Hoe ik zou reageren als ik hem niet zo krijgen? Dat weet ik niet, daar heb ik nooit zo over nagedacht. Als je hem krijgt is dat een goed moment, als je hem verliest heb je een moeilijk moment. In deze tijd zou dat laatste commercieel onhandig zijn, want de aantrekkingskracht van de ster is duidelijk.”

Hard werken

Tichelaars team reageerde ‘hartstikke enthousiast’. “Mijn team brengt ook offers. Als je ziet dat het loont, is dat geweldig. Ze werken hard, moeten altijd opletten. Ik zeg altijd dat ze aan moeten staan als ze binnenwandelen, alles moeten signaleren.”

Vegetarisch

Ook vegetarische restaurants vielen dit jaar in de prijzen. Bij de Gieser Wildeman spelen vlees en vis nog steeds de hoofdrol, maar vegetarisch eten kan er ook. “Dat wordt bij ons ook steeds belangrijker, omdat we het een leuke uitdaging vinden om met groenten aan de gang te gaan. Nu staat er op onze kaart bijvoorbeeld een variatie van zeven soorten tomaat, inclusief tomatenijs en tomatentartaar. Ook hebben we een gerecht van verschillende soorten ui, van verse voorjaarspaddenstoelen en een tarte tatin van asperges.”

Een hamburger knutselen van plantaardige ingrediënten, dat doet Tichelaar niet. “Ik wil de groente laten zijn wat het is.”