CU Molenlanden: ‘Wij hadden coalitie met DoeMee! en SGP wel zien zitten’

MOLENLANDEN • “Wij hadden een coalitie met DoeMee! en de SGP wel zien zitten”, zei CU-fractieleider Harry Stam dinsdagavond in het debat over het coalitieakkoord. “De opstelling van DoeMee! (die een tweede christelijke partij uitsloot, RdB) vinden we jammer. Wij hebben ons immers in de vorige raadsperiode altijd constructief opgesteld.”

Met een college van DoeMee!, SGP en VVD worden de democratische verhoudingen volgens de CU ‘niet helemaal recht gedaan’. “Want 60% van de kiezers heeft op een christelijke partij gestemd, een ruime meerderheid.”

Gemeente als manager

Stam mist ‘warmte’ in het coalitieakkoord. “Het ademt een sfeer van de gemeente als manager, met slechts beperkt aandacht voor het sociale domein.”

“U leest het van papier”, verdedigde Joke van de Graaf (DoeMee!) het coalitieakkoord. “De warmte die u in de tekst mist, willen we in mensen zichtbaar maken. We zullen de mensen opzoeken, we gaan naar ze toe.”

Bescheidenheid

Progressief Molenlanden had ook wel graag willen aanschuiven in de coalitie. “Maar met één zetel past ons bescheidenheid”, toonde Ferry van der Koelen zich realistisch.

Weinig ambitieus

Het CDA zette het coalitieakkoord weg als ‘weinig ambitieus’. “Het straalt niet”, meende Jan Arie Koorevaar. “Welke kwaliteit van dienstverlening wordt nagestreefd, welk inflatiecijfer wordt aangehouden voor de lastenstijging (is dat 1,5 of 7,7 procent?), hoeveel woningen gaan we bouwen op eigen grond? Het is allemaal niet duidelijk en zal helaas pas duidelijk worden in het collegeprogramma.”

