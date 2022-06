CDA Molenlanden tijdens debat over coalitieakkoord: ‘Wens van SGP was boterzacht’

MOLENLANDEN • Het CDA in Molenlanden is teleurgesteld buiten de coalitie te zijn gehouden, daar maakte fractieleider Jan Arie Koorevaar dinsdagavond tijdens het debat over het coalitieakkoord geen geheim van.

Zijn bewoordingen in eerste termijn waren pittig, maar in de tweede termijn al een stuk milder. En dus zal het in Molenlanden blijven zoals het was: een constructieve houding van de oppositie. “Maar als het moet, zullen we scherp zijn”, beloofde Koorevaar.

“De oppositie is wennen voor het CDA. De kiezer, DoeMee! en de SGP bepaalden anders voor ons. Een college mét het CDA zou de juiste afspiegeling zijn geweest, maar Doe Mee! sloot een tweede christelijke partij uit. Dat vonden wij dan weer niet christelijk”, aldus Jan Arie Koorevaar. “De SGP had wel graag een tweede christelijke partij in het college gezien. Maar die wens bleek boterzacht. Geen wol, weinig schaap. Maar het is wat het is: voor ons de oppositie.”

Geen spel spelen

DoeMee!-fractieleider Joke van de Graaf kon zich het heersende gevoel bij het CDA wel voorstellen. “Ik hoor teleurstelling bij het CDA en dat vind ik begrijpelijk.”

Corné Egas (SGP) wierp de term ‘boterzacht’ verre van zich. “Wij zijn oprecht de onderhandelingen ingegaan en hebben die niet willen laten ontsporen. Het is wat het is. We hebben geen politieke move gemaakt en geen spel willen spelen.”

Streep eronder

“Het zou raar zijn als we onze teleurstelling niet hadden geuit”, aldus Jan Koorevaar in tweede termijn. In de eerste periode van Molenlanden leverde het CDA immers nog twee wethouders. En tot de SGP: “Het proces dat snap ik en respecteer ik. We zetten er nu een streep onder.”

