Opfriscursus Autorijden voor Senioren groot succes

MOLENLANDEN • Veilig Verkeer Nederland organiseerde dinsdag 31 mei samen met de gemeente Molenlanden en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Alblasserwaard een Opfriscursus Rijvaardigheid voor senioren. Deze cursusdag was binnen de kortste keren vol, met 20 mensen op de wachtlijst. De deelnemers waren allemaal blij dat ze hebben meegedaan.

“Het is echt een aanrader. Het verkeer is vandaag de dag veel drukker geworden. Zo’n opfriscursus kan zeker geen kwaad.”

De cursus is bedoeld voor senioren om met hen de actuele verkeerstheoriekennis door te nemen, maar ook om te zien of de door hen ontwikkelde eigen rijstijl nog veilig is. In het Noorderhuis in Noordeloos krijgen deelnemers theorieles met uiteraard de actuele verkeersregels. Dat is soms nog best even goed nadenken. Heeft deze voetganger voorrang? “Jazeker”, legt vrijwilliger VVN uit, refererend aan de dia. “Rechtdoor op dezelfde weg heeft voorrang. Op dit plaatje maakt de voetganger gebruik van de openbare weg. Tegenwoordig is er geen verschil meer tussen snel of langzaam verkeer.”

Teus de Jong (74) staat op het punt om met vrijwilliger Jan de Jong een proefrit te maken in zijn eigen auto. Op deze manier krijgen deelnemers persoonlijke adviezen om de rijvaardigheid te bevorderen, zodat ze lang mogelijk mobiel blijven. “Mijn reactievermogen was goed”, laat Teus trots zien. “Zo”, zegt Jan, “jij kan bijna meerijden met Max Verstappen.” Teus vervolgt: “Ik ben blij dat ik meedoe vandaag. Er is toch het een en ander veranderd met betrekking tot de verkeersregels. Ik vind ook dat er vandaag de dag meer agressie in het verkeer is. Het is belangrijk om dan zelf rustig te blijven. Ik zou deze dag zeker aanraden.”

Binnen zit Coby van Bruchem (78) te wachten op de reactietest. De oogmeting heeft ze al gedaan en voor het proefritje is ze met vlag en wimpel geslaagd. “Alles gaat heel ontspannen, er is totaal geen druk. Als je zo lang auto rijdt, ben je geneigd dingen op de automatische piloot te doen. Even alles opfrissen kan geen kwaad.”

Wethouder mobiliteit en verkeersveiligheid ambassadeur regio Alblasserwaard Johan Quik is trots dat er onder senioren in Molenlanden zoveel animo is voor deze cursus. “Het is belangrijk dat je zo lang mogelijk mobiel blijft, zo blijf je onderdeel van de maatschappij. Maar het moet natuurlijk wel veilig. Het is goed om weer eens stil te staan bij alle verkeersregels. Zo blijf je veilig voor jezelf, maar ook voor een ander.”

Linda de Jong, vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland en coördinator van deze dag beaamt dat de belangstelling onder senioren in Molenlanden groot is. “De opfriscursus op 28 juni zit al helemaal vol. Fantastisch. Grote kans dat we in het najaar terugkomen.”