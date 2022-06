Nacht van Gebed in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • In Het Onderkomen onder de Dorpskerk aan de Lekdijk 118 in Nieuw-Lekkerland wordt op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni gebeden voor de vervolgde christenen.

Wereldwijd worden ruim 360 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland en Vlaanderen. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.

De Nacht van Gebed begint om 21.00 uur (zaal open vanaf 20.45) en duurt tot 03.00 uur. Belangstellenden kunnen op elk moment aanschuiven om mee te doen. Tijdens de Nacht horen en zien bezoekers verhalen uit verschillende landen en wordt er gebeden voor vervolgde christenen. Ook de jeugd is van harte uitgenodigd om te bidden en/of met elkaar in gesprek te gaan.

De Nacht wordt verdeeld in drie blokken. Na de opening van 21.00 tot 21.15 uur is blok 1 van 21.15- 23.00 uur met gebeden voor Libanon, Noord-Afrika, Noord Korea en Irak. Daarna volgt blok 2 van 23.15 tot 01.00 uur met gebeden voor Mozambique, Djibouti, Centraal-Azië en Afghanistan. Blok 3 is van 01.15 tot 03.00 uur, met gebeden voor Colombia en de Filippijnen.

Voor meer informatie: Anneke Vonk via ann.vonk@telfort.nl of 06-48277804.