Buurtgezinnen in Molenlanden heeft een nieuwe coördinator

MOLENLANDEN • Buurtgezinnen, een initiatief vanuit de gemeente Molenlanden om overbelaste gezinnen te helpen, heeft vanaf 1 juni een nieuwe coördinator. Lianne de Keizer heeft het stokje officieel overgedragen aan Linda van der Burgh.

Coördinator Linda van der Burgh: “Met veel plezier neem ik de taken van Lianne over. Lianne heeft Buurtgezinnen de afgelopen jaren stevige wortels gegeven in de gemeente Molenlanden. Ik ben ontzettend gemotiveerd om haar werk voort te zetten en ga aan de slag om nog meer gezinnen met elkaar te kunnen verbinden.”

“We komen allemaal in ons leven wel eens in situaties die lastig kunnen zijn door ziekte, werkeloosheid, schulden, relatieproblemen of gewoon door overbelasting en hoe fijn is het dan als er een gezin in de buurt is dat graag tot steun kan en wil zijn en waar kinderen even kunnen ontspannen en/of waardoor ouders even op adem kunnen komen. Als we elkaar wat meer helpen en samen mogen opvoeden geloof ik dat we daardoor erger kunnen voorkomen.”.

Ervaringen

Om Linda kennis te laten maken met het werk voor Buurtgezinnen zijn Lianne en Linda samen langs geweest bij verschillende gezinnen. Zij aten ook een taartje met Jody en Petra. Het gezin van Jody ontvangt steun van Petra. Hun dochter speelt om de week een dagdeel bij Petra. De gezinnen zijn ondertussen anderhalf jaar met elkaar op weg en beiden ervaren dat het hen veel oplevert. Het gezin van Jody ervaart meer rust. Hun dochter is gegroeid: zij durft meer en haar wereld is wat groter geworden. Er is ook meer tijd voor hun andere dochter en het is prettig dat hun netwerk is uitgebreid. Het gezin van Petra vindt het fijn dat hun blik is verruimd en dat zij op deze manier een ander gezin kunnen steunen. Ze willen Linda mee geven dat een klik tussen de gezinnen belangrijk is en daar aandacht voor moet zijn.

Oude gedachte

De gemeente Molenlanden werkt sinds januari 2017 met Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is een maatschappelijk initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Een gezin dat wat steun kan gebruiken bij de opvoeding van de kinderen (vraaggezin) wordt gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezin). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast.

Meer informatie: www.buurtgezinnen.nl.