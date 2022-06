COV Gorkum viert 100-jarig jubileum de Hohe Messe van Bach

GORINCHEM • COV Gorkum bestaat honderd jaar en dat wordt groots gevierd. Vrijdag 10 juni vanaf 20.00 uur voert de Gorcumse oratoriumvereniging de Hohe Messe uit in de Grote Kerk van Gorinchem. De Hohe Messe wordt alom beschouwd als hét meesterwerk van Johan Sebastian Bach.

Medewerkenden aan dit concert zijn naast COV Gorkum, het Barokorkest Florilegium Musicum, Lauren Armishaw (sopraan), Mirjam Schreur (mezzosopraan), Falco van Loon (tenor) en Barend Eijkhout (bas-bariton). De vaste dirigent van COV Gorkum, Toon de Graaf, heeft de algehele leiding.

Concert met hindernissen

De aanloop naar dit jubileumconcert was er vanwege corona een met hindernissen. Aanvankelijk stond het jubileumconcert eind januari op de rol, maar dat bleek niet mogelijk. Dus bleven de koorleden thuis studeren op dit gecompliceerde werk. Sommige koordelen zijn vier-, vijf-, zes- of zelfs achtstemmig, wat het uiterste van de koorleden vraagt. Gelukkig konden we in februari weer gezamenlijk repeteren en is het gelukt om onder de bezielende leiding van Toon de Graaf en begeleider Olga Malkina dit meesterwerk onder de knie te krijgen.

COV Gorkum is in honderd jaar uitgegroeid van een koor dat de Lutherse erediensten opluisterde naar een koor dat het elke keer weer lukt om de Grote Kerk vol te krijgen met liefhebbers van de grote klassieke koorwerken. Er stonden al heel wat grote werken op de lessenaar: Bach, Mozart, Mendelssohn, Brahms, Pärt, Poulenc, Fauré en vele andere wereldberoemde componisten. In dit jubileumjaar is het Bach wat de klok slaat. J.S. Bach wel te verstaan. In april was het de Matthäus Passion, in december 2022 het Weihnachtsoratorium en op vrijdag 10 juni dus Bachs opus magnum, de Hohe Messe.

Jubileumreceptie

Naast het concert is er op dinsdag 14 juni tussen 20.00 en 22.00 uur een receptie in de Grote Kerk van Gorinchem (Groenmarkt 7) met een expositie over 100 jaar COV Gorkum. Burgemeester Reini Melissant neemt tijdens de receptie de jubileumuitgave van het glossy koorblad Opus in ontvangst.

De toegang voor de receptie is vrij, maar graag even vooraf aanmelden bij secretaris Nina Maat, info@covgorkum.nl of 06-11261502.

Gratis glossy

Kaarten voor het jubileumconcert zijn te koop bij de leden, de voorverkoopadressen en via www.covgorkum.nl. Alle bezoekers van het jubileumconcert ontvangen, na intekening, een gratis exemplaar van de jubileumglossy Opus.