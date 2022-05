Verkeersbeurs in Sliedrecht voor senioren die mobiel willen blijven

SLIEDRECHT • De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Drechtsteden en Alblasserwaard en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Zuid-Holland) organiseren op vrijdag 10 juni de eerste verkeersbeurs voor senioren in Zuid-Holland.

Met de slogan ‘DOORlopen, DOORtrappen en DOORrijden in het verkeer kan tot je 100ste’, kan iedere belangstellende 55-plusser uit de Drechtsteden en de Alblasserwaard meedoen. Of het nou gaat om (elektrisch) fietsen, autorijden of scootmobiel besturen. Alles komt aan bod.

Iedere belangstellende 55-plusser uit de regio die op welke manier dan ook deelneemt aan het verkeer is welkom om langs te komen. Er zijn workshops, demonstraties en bezoekers kunnen ook deelnemen aan een fietsparcours, het blindenparcours of een ritje maken in een scootmobiel. Een fietsenmaker kan de eigen fiets of e-bike nakijken.

Stijging verkeerslachtoffers

In de doelgroep 50-plussers zijn er in de regio Drechtsteden-Alblasserwaard ruim 800 verkeersongevallen per jaar waarvan 130 ernstig. Helaas is er sinds 2019 een stijgende trend van slachtoffers onder senioren te zien in de regio, maar helaas ook in heel Nederland. Veel ongelukken komen door menselijk gedrag, bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende controle hebben over hun rijwiel of voertuig, het lastig vinden verkeerssituaties in te schatten of gewoonweg niet alle verkeersregels meer kennen. Ook verandert het verkeer door elektrische auto’s, scooters en fietsers.

Al deze aspecten krijgen op vrijdagmiddag 10 juni aandacht. Een goede voorbereiding om lang mobiel te blijven, kan door nu al te bekijken welke hulpmiddelen of alternatieven er zijn en hoe je die gebruikt. Zo kunnen mensen langer gebruik maken van de auto, de (elektrische) fiets of de scootmobiel en blijven deelnemen aan de maatschappij.

De beurs wordt gehouden in Partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht en duurt van 12.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan bij Arwin de Hoog via arwin@verkeerstudio.nl. Voor meer informatie: www.doorinhetverkeer.nl.