Jarige Genpower uit Groot-Ammers schenkt 3000 euro aan stichting Leergeld

GROOT-AMMERS • Genpower bestaat deze maand 30 jaar en vierde dit jubileum met klanten, relaties en familieleden. In plaats van cadeaus vroeg Genpower een donatie voor stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden en deed daar zelf nog een schepje bovenop. In totaal schenkt Genpower 3000 euro.

Genpower uit Groot-Ammers is de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een echte specialist op het gebied van tijdelijke stroom. Al jaren is het bedrijf betrokken in de regio. Veel medewerkers komen uit de buurt daarom was de keuze voor een regionaal goed doel een logische stap voor Genpower.

“Het is niet voor elk kind vanzelfsprekend om te sporten, zwem- of muzieklessen te volgen of een fiets te hebben. Iets wat wij wel enorm belangrijk vinden. En daarom dragen wij stichting Leergeld een warm hart toe”, aldus Johan Deen, eigenaar van Genpower.

Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden is een lokale stichting die veel kinderen helpt in deze regio. Coördinator Bob van de Burgt juicht dit soort initiatieven om geld in te zamelen toe: “Het is altijd leuk om iemand blij te maken met een bloemetje of een leuke bon, maar op deze manier investeren in je eigen lokale samenleving is heel waardevol!”

Leergeld ondersteunt met middelen die uit subsidies en donaties binnenkomen kinderen die anders tussen wal en schip vallen.