Bank reinigen in Amsterdam, of in Amersfoort?

Je kostbare, geliefde bank, is in de loop der tijd vies geworden. Wat nu te doen? Er zijn eigenlijk twee opties.

Of je gaat zelf aan de gang met het schoonmaken van de betreffende bank, of je neemt contact op met een bedrijf wat is gespecialiseerd in het schoonmaken en goed reinigen van bankstellen. Het maakt niet uit of je een bank wilt laten reinigen in Amsterdam of een bank wilt reinigen in Amersfoort.

Zelf een bank gaan reinigen

Het zelf gaan schoonmaken van een bank is een klus die door de meeste mensen flink wordt onderschat. Men denkt dat dit een paar minuten werk is, en dat het schoonmaken met het eerste de beste doekje en een of ander schoonmaakgoedje echt kinderspel is. Dan kom je bedrogen uit. Wanneer je niet op de juiste manier te werk gaat kunnen er namelijk ‘kleine’ drama’s, tot aan het voor altijd verpesten van die ooit mooie bank. Hieronder een paar voorbeelden hoe je je bank in ieder geval niet schoon moet maken.

• Je bank schoonmaken met een spuitbus met een goedkope vlekkenverwijderaar. Wanneer je aan de slag gaat met zo een spuitbus voeg je vooral een chemische laag toe aan je bank. Hoogstens zul je een paar vlekjes kunnen verwijderen, maar echt schoon wordt je bank er in ieder geval niet van.

• Je bank reinigen met azijn. Ook hier geldt dat je een stof toevoegt aan de bank, veel vuil weghalen zal je er niet mee lukken.

• Met een sopje reinigen? Ook geen goed idee, je bank zal er flets gaan uitzien na verloop van tijd. Geen aanrader dus.

• Inzetten van grof geschut, een stoomreiniger. Begin hier aub niet aan! Het zal je bank voor altijd verpesten. De stof van je bank zal namelijk smelten of verbranden. Je bank na een behandeling met zo een machine alleen nog goed voor de vuilnisbelt. Niet doen dus, een stoomreiniger is alleen geschikt voor het schoonmaken van plavuizen, of voor ander niet poreus materiaal zoals steen of glas.

• Je bank reinigen met warm water en een doek. Deze methode kan nog het minste kwaad, maar zal ook niet echt voldoen. Je kunt er geen dieptereiniging mee uitvoeren, je bank word oppervlakkig iets schoner, maar dit zal heel tijdelijk zijn.

Wanneer je echt zelf aan de slag wilt gaan met het reinigen van een bank, bereid je goed voor, en neem er de tijd voor. Ga ook kijken op een website van een professionele schoonmaker van meubilair zodat je weet welke schoonmaakspullen je moet gebruiken. Vaak kun je op zo een website de schoonmaakspullen aanschaffen. En er staan op zo een website allerlei tips en trucs vermeld.

Toch maar je bank laten reinigen door professionals?

Wanneer je toch hebt besloten om je bank te laten reinigen door een gerenommeerd bedrijf, ga dan een vrijblijvend gesprek aan, om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Wanneer je dan nog interesse hebt, kun je overgaan tot het aanvragen van een offerte. Wanneer je dan vervolgens besluit om in zee te gaan met het reinigingsbedrijf kun je er verzekerd van zijn, dat jouw bank grondig wordt gereinigd. Je zult er geen spijt van hebben!