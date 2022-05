Extra inzet politie in conflicten tussen jongeren; wedstrijden mogelijk zonder publiek

GROOT-AMMERS/STREEFKERK • De politie en jongerenwerkers hebben in de afgelopen week extra inspanningen geleverd om de conflicten tussen jongeren uit Groot-Ammers en Streefkerk te beëindigen. Er zijn veel gesprekken gevoerd en het onderzoek duurt nog voort.

Ook wordt bij herhaling van geweld overwogen om voetbalwedstrijden tussen rivaliserende clubs zonder publiek af te werken. Dat laat het gemeentebestuur van Molenlanden weten naar aanleiding van vragen die hierover gesteld zijn door de ChristenUnie.

In de vorige twee weekenden ging het mis tussen jongeren uit Groot-Ammers en Streefkerk. De conflicten zouden voor een deel te maken hebben met voetbal, maar niet alleen leden of supporters van de clubs uit de beide dorpen zijn erbij betrokken.

Zwaar mishandeld

Op zaterdag 21 mei werden twee Streefkerkse jongeren zwaar mishandeld en uiteindelijk behandeld in het ziekenhuis. De week ervoor werd ook al een Streefkerkse jongen geslagen na een wedstrijd tegen Groot-Ammers.

“Eerder waren vooral kleinschalige acties tussen jongeren uit verschillende plaatsen zonder geweld bekend”, reageert het gemeentebestuur van Molenlanden in een reactie op vragen van de ChristenUnie. “In de betreffende situatie wordt gezien dat een klein aantal jongeren nu verdacht worden van meerdere keren het inzetten van geweld. Elke vorm van geweld is niet te tolereren.”

Beperkende voorwaarden

De politie is bezig met het onderzoek naar de beide incidenten. Daarbij zijn kort na de incidenten meerdere jongeren opgepakt. Gedeeltelijk zitten deze nog vast. Een ander deel is in vrijheid gesteld in afwachting van verdere strafrechtelijke stappen, waarbij beperkende voorwaarden zijn opgelegd waaraan zij zich moeten houden.

Daarnaast heeft politie in de afgelopen week zogenaamde stopgesprekken gevoerd met veel jongeren en met hun ouders en vanuit het jongerenwerk is extra inzet richting de jongeren. De politie zal ook de komende periode extra in de gebieden aanwezig zijn.

Met de voorzitters van de voetbalverenigingen is nauw contact. Afgelopen zaterdag speelden Groot-Ammers en VVAC tegen elkaar. Bij de derby’s tussen deze twee clubs was de sfeer de afgelopen seizoenen ook extra gespannen. Mede dankzij aanvullende maatregelen bleef het zaterdag rustig.

Bij een eventuele herhaling van incidenten overweegt burgemeester Theo Segers om bij een volgende risicowedstrijd geen publiek toe te laten.