Ga je verhuizen van of naar Utrecht? Dit moet je doen

Overweegt u naar Utrecht te verhuizen? Als Amsterdam het bloed van Nederland is en Den Haag de hersenen, dan is Utrecht zonder twijfel het kloppende hart. Deze oer-Hollandse stad is de op drie na grootste van het land en biedt het beste van alles: cultuur, leefbaarheid, vervoer, onderwijs en sociale activiteiten.

Maar voordat je hierheen verhuist zijn er een aantal zaken die je moet doen, zoals het vinden van een student verhuisbedrijf in Amsterdam, om je spullen te verhuizen.

Wat moet ik doen zodra ik in Utrecht ben?

Je hebt een to-do lijst als je naar Utrecht verhuist. Het vinden van een woning kost tijd, maar daar gaan we later dieper op in. Laten we beginnen met wat huishoudelijke en administratieve zaken.

Inschrijving bij de gemeente na verhuizing naar Utrecht

Registratie bij uw gemeente zou het eerste punt op uw ‘verhuizen naar Utrecht agenda’ moeten zijn. Waarom is dit het eerste? Omdat voor de meeste dingen in Nederland een Burgerservicenummer (BSN) nodig is, zoals het tekenen van huurcontracten, het afsluiten van een ziektekostenverzekering, of het afsluiten van een telefoonabonnement.

Als je eenmaal je aankomstdatum in Nederland hebt bepaald, maak dan een afspraak voor een BSN bij je plaatselijke gemeente - de wachttijden kunnen oplopen tot een paar weken, vooral tijdens de studentendrukte in augustus en september.

Het afsluiten van een ziektekostenverzekering na verhuizing naar Utrecht

Gefeliciteerd met het behalen van je BSN! De tweede stap is het vinden van een uitstekende ziektekostenverzekering. Als je nog geen baan hebt, moet je in Nederland een ziektekostenverzekering hebben.

Het is goed om te weten dat Nederlandse artsen een zeer conservatieve benadering van genezing hanteren, dus verwacht geen pijnstillers of antibiotica te krijgen.

Hoe vind je een plek om te wonen in Utrecht als je erheen verhuist?

Oké, oké, we hebben u al verteld hoe geweldig Utrecht is. Helaas zijn we niet de enigen die het weten. Zowel Nederlanders als buitenlanders trekken massaal naar deze stad en provincie, en woningen zijn schaars. Hoewel dit in de meeste Nederlandse steden het geval is, is Utrecht, samen met Amsterdam, bijzonder zwaar getroffen door de woningcrisis. Bovendien wordt verwacht dat Utrecht in 2030 een tekort van ongeveer 26.895 woningen zal hebben. Gelukkig zijn er tegenwoordig verhuisbedrijven die u kunnen helpn met de trekking naar Utrecht, zoals dit Rotterdamse verhuisbedrijf.

Een huis kopen in Utrecht na verhuizing

Als u naar Utrecht verhuist en een huis wilt kopen, wees dan bereid om een aanzienlijk bedrag uit te geven. Volgens de meest recente gegevens bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning in de stad Utrecht in 2017 313.261 euro, en de vraag is sindsdien alleen maar toegenomen.

In Nederland is het vrij gebruikelijk om een makelaar in te schakelen om u te helpen bij uw huizenjacht. Als alternatief kunt u op websites als Funda naar huizen zoeken.

Er zijn verschillende diensten die speciaal zijn opgericht om expats te helpen bij het kopen van een huis. Lees ook onze complete gids voor het kopen van een Nederlandse woning!

Een huis huren in Utrecht

Handel snel als u een huis wilt huren in Nederland. Woningen zijn snel verkocht, en met geen tekort aan enthousiaste huurders, kunnen huiseigenaren kiezen aan wie ze willen verhuren, tegen elke prijs die ze maar willen.

Het vergt een combinatie van toewijding, doorzettingsvermogen en puur geluk om succesvol te zijn. Lid worden van een verhuurkantoor kan u helpen bij uw zoektocht. Er zijn ook websites die premium abonnementen aanbieden die verdere toegang bieden.