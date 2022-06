Turkse gastvrijheid in een Goudriaanse bed & breakfast

GOUDRIAAN • Ooit waren Belma Tekinalp en Joost van Erp beiden buschauffeur in Amersfoort. In april waren ze als gastheer en - vrouw te zien in het tv-programma Bed & Breakfast van omroep MAX.

Sinds een jaar runnen Joost en Belma een bed & breakfast in een eeuwenoud pand naast de hervormde kerk van Goudriaan. Drie en een half jaar geleden werden ze verliefd op het pand, dat dateert uit het begin van de zeventiende eeuw. In voorbije tijden spraken de schout en baljuw er recht en was het dus een ‘regthuys’.

Spannend

Meewerken aan het televisieprogramma vond het echtpaar ‘prachtig’. “Het was op een leuke manier spannend”, zegt Belma. Joost: “Ze willen graag dat je jezelf bent, dus je hoeft eigenlijk niks bijzonders te doen.”

De andere B&B-eigenaren die de bed & breakfast van Joost en Belma beoordeelden, waren enthousiast over de sfeer en gastvrijheid. Ze noemden de gastheer en -vrouw lieve mensen met warme gastvrijheid.

‘Provisorisch’

Een minpuntje noemden de andere deelnemers ook; een van de gasten vond de afwerking op een aantal punten ‘provisorisch’. Belma: “Dat vonden we niet erg en wisten we zelf al.” Joost haalt zijn schouders op. “Dat hoort erbij als je meedoet aan het programma. Je kunt ook een aannemer in de arm nemen en je huis voor 2 ton laten verbouwen. Dan heb je een ander resultaat dan wanneer je op internet opzoekt hoe je een waterleiding moet aanleggen.”

Liefde

Zelf waren Joost en Belma meteen bij de eerste bezichtiging van hun huis verliefd op het pand. Voor de camera van MAX vertelden ze: ‘We voelen in dit huis rust, harmonie en liefde’. Belma: “Dat voelden we vanaf het eerste moment, dat was heel bijzonder.” Joost: “Het komt door vorige bewoners. Het is moeilijk uit te leggen. Je krijgt een gevoel als je ergens komt. Waar komt dat vandaan? Iedere plek heeft zijn energie, dat heeft vaak te maken met wat er zich in het verleden heeft afgespeeld. We hebben nog contact met de zoon van de vorige eigenaar. Door verhalen die hij vertelt over zijn ouders merk ik: dat komt overeen met wat ik hier voel. Onze gasten zeggen het ook allemaal.”

Veel mogelijkheden

Ze kochten het pand niet met het plan er een bed & breakfast te beginnen. “Dat idee kwam pas later”, zegt Belma. “We hebben tien kamers, we zagen veel mogelijkheden.”

Energie

Hoewel het runnen van een B&B keihard werken is, hebben ze er nog altijd plezier in. Belma: “Je maakt kennis met veel mensen, ook uit andere landen.” Joost, met een blik op Belma: “Gastvrijheid zit in jouw bloed. Ik ben minder van het koken, maar mensen ontvangen geeft ons energie. En ik ben beter met computers, dus ik doe de reserveringen.”

Glimlach

Ze hebben één doel: “Gasten moeten afscheid nemen met een glimlach”, zegt Belma. “We zijn nu een jaar bezig en we krijgen altijd complimenten. Mensen willen graag het pand zien, het verhaal van het huis horen. Nee, lastige gasten hebben we nog niet gehad.” Joost: “Het enthousiasme van sommige mensen vind ik het leukst. Eén echtpaar is al drie keer geweest.”

Hebben ze zelf veel B&B’s bezocht? Ze schieten in de lach. “Nee, maar we hebben wel bijna alle afleveringen van het programma B&B gekeken”, zegt Belma. “Daar hebben we veel van geleerd.” Joost: “Vooral waar de haakjes moesten komen.”

‘Geweldig dorp’

Dat ze in Goudriaan zouden neerstrijken lag niet voor de hand. Belma is geboren en getogen in Turkije, Joost noemt zichzelf ‘Hagenees’. Na jaren in Amersfoort streken ze neer in de Alblasserwaard. Joost: “We zijn hier in Goudriaan meteen opgenomen in de gemeenschap. Het is een geweldig dorp. Het heeft een soort openheid; iedereen mag zijn wie hij is en tegelijkertijd kijken we naar elkaar, maar niet op een benauwende manier.” Belma: “Iedereen groet elkaar, je helpt elkaar.” Joost: “Het hele dorp is een museum.”

Workshops

De aflevering met Joost en Belma van 22 april is terug te zien via ‘uitzending gemist’. Belma geeft ook workshops brood bakken, Turks koken en gezonde en makkelijke hapjes bereiden.