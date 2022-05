Motorcross op Tweede Pinksterdag in Noordeloos

NOORDELOOS • Stichting Polderevenementen Noordeloos organiseert voor de derde keer een ouderwets gezellige motorcross op Pinkstermaandag 6 juni op het gelegenheidscircuit aan de N214.

Onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) zullen er wedstrijden verreden worden in diverse klassen zoals de jeugd op 50, 65 en 85cc, MX1 en 2, veteranen, twin shockers, senioren/inters, de liefhebbersklasse en quads.

Met name de rijders uit de regio zullen hier acte de présence geven. De veertienjarige Sliedrechtse Lotte van Drunen, die dit jaar uitkomt in het EK 125cc, zal ook haar rijkunsten vertonen in de polder van Noordeloos. De aanvang van de trainingen is 09.00 uur en de wedstrijden beginnen om 11.00 uur. De toegang en het parkeren zijn gratis.