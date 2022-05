Zwemvierdaagse in de Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In de week van 13 tot en met 17 juni wordt in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers de 47e editie van de Nationale Zwemvierdaagse gehouden.

Dit evenement kent jaarlijks 200 tot 300 deelnemers die in deze week vier dagen lang een afstand van 250 meter (10 banen voor kinderen) of 500 meter (20 banen voor iedereen ouder dan 13 jaar en volwassenen) zwemmen. Wie dit volbrengt krijgt aan het eind van de week een medaille als beloning. ’s Avonds zijn er aansluitend leuke activiteiten voor de kinderen.

Net als voorgaande jaren wordt het zwemfestijn georganiseerd door de Vrienden van de Dompelaar in samenwerking met Optisport, de brandweer, GIGA Molenlanden en zwemvereniging SVO. De officiële opening van de zwemvierdaagse is maandag 13 juni om 18.00 uur. Iedere dag kunnen deelnemers hun baantjes zwemmen van 18.00 tot 20.00 uur. Wie ’s avonds niet kan mag ook ‘s middags zwemmen van 12.00 tot 14.00 uur. Vrijdag is de officiële afsluiting en kan iedereen zijn medaille in ontvangst nemen. Tijdens de slotavond is Klokradio aanwezig in het zwembad om live verslag te doen van het spektakel. Die avond staat traditioneel het muntjesduiken op het programma met duikers in het water voor de veiligheid. Ook kan men enveloppen trekken met ‘altijd prijs’, op de foto met ZED de haai en krijgt men naast de medaille ook nog een leuke verrassing mee. Verder zijn er de hele week een springkussen, bootjes, een klimtoren en nog veel meer.

Inschrijven voor de hele week kost 4,50 euro voor abonnementhouders. Zonder abonnement kost deelname 8 euro. Inschrijfkaarten zijn vanaf heden tot en met 14 juni te koop aan de kassa van het zwembad.

Kijk voor meer het hele programma op: www.facebook.com/vriendenvandedompelaar.