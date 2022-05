Stichting Tess goed doel bij veilig eerste kistje kersen

WADENOIJEN/HEI- EN BOEICOP • Op vrijdag 27 mei is het kersenseizoen officieel geopend met de veiling van het eerste kistje kersen. Dit werd georganiseerd door Aart Blom van Streeckerij De Betuwe in Wadenoijen. De opbrengst hiervan was voor een goed doel en dit jaar was daar voor Stichting Tess uitgekozen.

Via een oproep op Facebook konden mensen een goed doel aandragen. Marianne Duits, wachtlijstouders van Stichting Tess (hun zoon staat op de wachtlijst) zette deze oproep uit en riep op om zoveel mogelijk Stichting Tess te nomineren. En met succes, Stichting Tess werd uitverkozen.

Het eerste kistje kersen leverde een bedrag op van 3000 euro en ging naar Gerrit van Leeuwen, die het hoogste bod uitbracht. Daarna werden nog diverse doosjes verkocht, waarvan diverse weggingen voor 500 euro, zodat het totaalbedrag uitkwam op 11.750 euro. Een gulle gever heeft het bedrag afgerond op 12.000 euro.

Met dit bedrag kan er weer een gezin gaan deelnemen aan de dolfijntherapie op Curaçao en blijft er nog een gedeelte over voor een volgend gezin.

Tijdens de veiling was de penningmeester, Hans Vermeulen ook aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen. Hij heeft tijdens de veiling ook nog een korte uitleg gegeven over de stichting.

Het was een mooi weekend voor Stichting Tess, naast deze veiling waren ze ook vertegenwoordigt op de braderie in Nieuwpoort en jaarmarkt in Schoonrewoerd. De opbrengst hiervan is nog niet bekend. De volgende actie zal over een paar weken zijn.

Op dit moment zamelt de familie Duits zegels van Bakkerij ‘t Stoepje in. Met deze zegels worden prijzen ‘gekocht’ voor de verlotingen op jaarmarkten en braderieën. Zegels kunnen ingeleverd worden in Hei- en Boeicop, Lexmond en Ameide. Ze kunnen ook opgestuurd worden naar: Oude Regthuys 4, 4126 RZ Hei- en Boeicop. Eventueel kunnen ze ook opgehaald worden, neem dan even conctact op, bij voorkeur via Whatsapp: 06-44640058.