Fietstocht Wingerdse Pijl op zaterdag 18 juni

WIJNGAARDEN • IJsclub Nooit Gedacht organiseert op zaterdag 18 juni de traditionele fietstocht de Wingerdse Pijl.

Dat is een fietstocht voor het hele gezin. Dit jaar kan er wederom voor de 50, 100 en 150 kilometer gekozen worden. De 50 en 100 km route zijn geheel voorzien van routepijlen en is er een routebeschrijving beschikbaar. Voor de 150 km is enkel een GPX-bestand beschikbaar.

De Wingerdse Pijl wordt mede mogelijk gemaakt door DPA Aannemersbedrijf B.V. De start is vanuit ’t Wingerds Hof aan de Dorpsstraat 31 te Wijngaarden.

Bij vragen of meer informatie: ijsclub.wijngaarden@gmail.com of 06-20675249 (Jan Booij). Deelname aan de 50 km kost 4 euro per persoon of 10 euro per gezin. Starttijd is van 10.00 tot 13.00 uur. Deelname aan de 100 en de 150 km kost 7,50 euro per persoon of 15 euro per gezin. De 100 km kan tussen 09.00 en 11.00 uur starten en de 150 km tussen 08.30 en 10.00 uur. Deelname is voor eigen risico.