Mid-Summer-Dive voor Huis3 in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De door corona gecancelde Nieuwjaarsduik van 1 januari gaat in Hardinxveld-Giessendam plaatsvinden op 24 juni. Dit is de datum waarop de Huis3-week (www.huis3.nl) écht van start gaat.

De Nieuwjaarsduikers van Hardinxveld gaan inclusief Unox mutsen alsnog de duik doen waarna ze eindigen met een Après-Dive-Party bij Huis3. De duik vindt plaats bij hét strandje van Boven-Hardinxveld. Arno Havenga zal op vrijdag 24 juni om 19:00 uur het startschot van de duik geven.

Arno Havenga (Technisch manager Waterpolo KNZB) nam als oud- waterpoloër tweemaal deel aan de Olympische Spelen, in 1996 en 2000. Hij veroverde meerdere landtitels en speelde in de Nederlandse en Franse competitie. Na zijn professionele waterpolocarrière werd Havenga teammanager bij het Nederlands damesteam. Hij nam als teammanager deel aan de Olympische Spelen 2008 in Beijing. Waar de het Nederlandse damesteam de Olympische titel veroverde. In november 2013 werd hij de Bondscoach van de Nederlands damesploeg.

Na de spelen van Tokyo trok hij zich terug als bondscoach. Gelukkig gaat zijn hart sneller kloppen van waterpolo, blijft hij betrokken bij de sport als technisch manager waterpolo, waar hij verantwoordelijk is voor de topsportkant voor zowel heren als dames.

De Mid-Summer-Duikers willen voor Huis3 een bedrag ophalen van 5000 euro. De Huis3-bewoners nemen bij 7500 euro een Mid-Summer-Douche uit een blik ‘1 januari 2022 UNOX 7 graden zeewater’. Bij 10.000 euronemen de Huis3-bewoners een douche uit een blik UNOX-erwtensoep.

Natuurlijk biedt Huis3 ook hier de ruimte aan bedrijven om op leuke en originele manier de duik te sponsoren en zichzelf te laten zien.

Voor meer informatie: nieuwjaarsduikhv@gmail.com of 06-23407197.