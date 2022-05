Actiegroep maakt bezwaar tegen nieuwe vergunning voor uitstoot PFAS

DORDRECHT/REGIO • Actiegroep ‘Gezondheid voor Alles’, die wekelijks voor de poort van Chemours in Dordrecht protesteert tegen de uitstoot van gevaarlijke PFAS stoffen, heeft op maandag 30 mei formeel bezwaar aangetekend tegen het plan om Chemours, Dupontg en Dow opnieuw een vergunning te verlenen voor het rechtstreeks lozen PFAS en GenX in de rivier en in de lucht.

Het gaat om kleine hoeveelheden, maar dat is volgens de actiegroep nog steeds gevaarlijk. “Daarmee scharen wij ons volledig en eigenlijk zelfs meer dan dat achter de door de gemeentes Sliedrecht, Papendrecht, Molenlanden en Dordrecht ingediende bezwaren met als doel de uitstoot uiterlijk per 2025 te beëindigen”, aldus de actiegroep.

“Wij hebben niet de illusie, dat ons standpunt onmiddellijk tot uitstel of afstel van het voorgenomen besluit zal leiden, maar willen wel duidelijk blijven maken, dat deze kankerverwekkende uitstoot van chemische stoffen op korte termijn beëindigd moet worden ter bescherming van de gezondheid en een goede leefomgeving van de bevolking in onze regio.”

Ook moeten volgens de actiegroep de controle-procedures verduidelijkt en aangescherpt worden. “Onze wekelijkse, relatief kleine protestacties voor de poort van Chemours in Dordrecht zullen wij uiteraard blijven voortzetten totdat het ultieme doel ‘Nul uit de Pijp’ daadwerkelijk bereikt is.”

Het formele bezwaar van de actiegroep richt zich tegen het voornemen van Provinciale Staten, DCMR en Rijkswaterstaat.