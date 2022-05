Plannen starten voor woningbouw op voormalige basisschool in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • De gemeente Molenlanden heeft na een openbare grondverkoopprocedure de grond van de voormalige basisschoollocatie in Hoogblokland verkocht aan ThuisinBouwen | Bot & Van der Ham Bouw & Ontwikkeling B.V.

De grondverkoopovereenkomst is afgelopen woensdag door partijen ondertekend.

Op de locatie worden vier twee-onder-één-kapwoningen gerealiseerd. Het realiseren van onder andere doorstroomwoningen in Hoogblokland is een belangrijk uitgangspunt van het gemeentelijk woningbouwbeleid.

Wethouder Johan Quik: “De realisatie van doorstroomwoningen is een mooie aanvulling op de starterswoningen die onlangs op de Hofstedelocatie in Hoogblokland zijn gebouwd.”

Directeur John van der Ham: “Het is voor ThuisinBouwen een mooie locatie om in eigen regio een waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van een bestaande woonwijk. Met ons duurzame woningbouwconcept vullen we het aanbod in Hoogblokland kwalitatief goed aan.”

De bestemmingsplanprocedure voor de woningbouwlocatie is inmiddels doorlopen en afgerond. Naar verwachting zal begin 2023 worden gestart met de bouw. Op de website www.devierpioenen.nl kan men zich als belangstellende inschrijven voor de woningen.