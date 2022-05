Twaalfde Roparun-start voor Team 135 Goudriaan

GOUDRIAAN • Komend Pinksterweekend staat Team 135 Goudriaan voor de twaalfde keer aan de start van de Roparun.

De Roparun is een estafetteloop van ruim 550 kilometer met als doel om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de palliatieve zorg aan mensen met kanker. De start is dit jaar vanaf vliegveld Twente en de route loopt volledig door Nederland. Diverse teams zullen Tweede Pinksterdag ook door de Alblasserwaard komen, op weg naar de eindstreep: de Coolsingel in Rotterdam. Met de opbrengsten van alle teams ondersteunt Stichting Roparun diverse projecten op het gebied van de palliatieve zorg.

Voorzitter Corrie Nederveen: “Het Pinksterweekend is de sportieve afsluiting van een heel jaar actief bezig zijn om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Ondanks de Corona periode hebben we afgelopen maanden nog diverse mooie acties kunnen doen. Zo waren er onder andere het touwtrektoernooi en twee mini Roparuns op scholen in Ameide en Gorinchem. De run zelf is een bijzonder avontuur. Ieder teamlid is onmisbaar en samen dag nacht bezig zijn vormt een uniek teamgevoel”.

Femke den Besten (loper): “We hebben dit jaar veel nieuwe teamleden. Vooral de jeugd is goed vertegenwoordigd. Velen van ons zijn praktisch opgegroeid met de Roparun in Goudriaan. Het is zowel spannend als bijzonder om nu zelf deel te nemen aan dit evenement. Het is wel een fikse uitdaging, dus we hebben de afgelopen maanden flink wat kilometers gemaakt in de voorbereiding. We kijken vooral uit naar de doorkomst in ons eigen Goudriaan.”

Esther van Houwelingen (chauffeur): “ik heb deze doorkomst al een paar keer mogen meemaken en het is echt een unieke ervaring. Je voelt zoveel support van de mensen uit je vertrouwde omgeving dat je de vermoeidheid en de pijntjes direct vergeet.”

Aldwin Korevaar (loper): “Kanker treft helaas nog altijd veel mensen en de impact van deze ziekte is enorm. Veel mensen en bedrijven hebben ons daarom al ondersteunt. Toch hopen we dat er nog vele mensen dit voorbeeld gaan volgen. Elk bedrag is meer dan welkom. Samen sta je ook hierin sterk en kun je wel degelijk een groot verschil maken.”

Meer informatie over de Roparun, de donatiemogelijkheden en de live verrichtingen tijdens het Pinksterweekend zijn te vinden op de Facebook pagina van het team en op www.roparungoudriaan.nl.