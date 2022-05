Nieuwe dirigent en nieuw project voor Musica Pro Deo

MEERKERK • Regiokoor Musica Pro Deo heeft een nieuwe dirigent: Nelly van den Broek. Zij is als dirigente verbonden aan vier koren in onder andere Gouda en Woubrugge. Als organist is zij verbonden aan de Nieuwe Westerkerk te Utrecht.

Na zeven jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking met dirigent Warno Ruting. Regiokoor Musica Pro Deo betreurt het, maar begrijpt het ook. Warno Ruting heeft het dirigentschap neergelegd en gaat nu verder als muziekleraar op basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Musica Pro Deo start met haar een nieuw project: het oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’ van Johan Bredewout. Deze wordt uitgevoerd op zaterdag 12 november in de Adventskerk in Alphen aan de Rijn.

Projectleden zijn hierbij welkom. Op woensdag 8 juni vanaf 19.45 uur is er een repetitie in de Ichthuskerk, Burgemeester Sloblaan 23, Meerkerk. Daarna weer op de vaste locatie aan de Energieweg 1 in Meerkerk. Voor meer info: www.musicaprodeo.nl.