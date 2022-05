Gratis gastles ‘technologie in de praktijk’ voor Alblasserwaardse basisscholen

SLIEDRECHT • Het Sliedrechtse smartphone- en tabletreparatiebedrijf Repair IT Now wil graag zijn bijdrage leveren aan het enthousiasmeren van jongeren voor techniek in de Alblasserwaard. Het heeft daarom een gastles ontwikkeld over gebruik, reparatie en technologie van smartphones, laptops en tablets.

“Als het over apparaten gaat die ze zelf dagelijks gebruiken, zijn de meeste jongeren meteen geïnteresseerd”, redeneert Mikail Yilmaz, oprichter en directeur van Repair IT Now.

Het totaal aantal jongeren in Nederland neemt af en dat geldt daarbinnen ook nog eens voor het aantal jongeren dat bij een opleiding kiest voor de techniek. “Dit maakt dat de kloof die er nu al is tussen vraag en aanbod naar technisch geschoolde medewerkers op termijn alleen nog maar groter wordt”, aldus Mikail Yilmaz. “Er zijn nu al 130.000 vacatures in de techniek en de ICT, terwijl goed omgaan met technologie steeds belangrijker wordt.”

“Met onze gastles willen we die technologie zo dicht mogelijk bij de leerlingen brengen. Hoe kan dat nou beter dan via smartphones en laptops?” Op 17 mei is de eerste gastles gegeven op Daltonschool de Leilinde in Papendrecht. Dyanthe de Boer, leerkracht groep 8 en ICT-coördinator van de school: “Deze gastles zou ik volgend jaar nog wel een keer willen laten geven in de klas’’. De volgende gastles staat gepland op 1 juni op de Koningin Wilhelminaschool in Hardinxveld-Giessendam.

Hardware

De gratis gastles richt zich op de zichtbare en tastbare kant van techniek: de hardware. Uit wat voor onderdelen bestaat een laptop? Leerlingen gaan zelf aan de slag om dat te ontdekken. Vanzelfsprekend komen ook veiligheid en reparatie aan bod. Repareren is tenslotte een vorm van duurzaamheid.

Yilmaz: “Door de gastles brengen we de kinderen in contact met de technologie van de apparaten die ze dagelijks gebruiken. Hopelijk maken we ze daarmee enthousiast voor een eventuele baan in de techniek. Zo niet, dan steken ze er in ieder geval wat van op.”

De gastlessen van ongeveer 60 minuten zijn, met input van diverse basisscholen, ontwikkeld door Repair IT Now, in samenwerking met Ariën Klop, student Ondernemerschap & Retailmanagement aan de Hogeschool Utrecht.

Basisscholen uit de Alblasserwaard en omstreken die meer informatie willen hebben of een gastles willen boeken, melden zich via info@repairitnow.nl.