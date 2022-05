Jubileumconcert Holland Zingt

REGIO • Holland Zingt bestaat 25 jaar en organiseert een jubileumconcert op zaterdag 11 juni in de Bethelkerk te Zwijndrecht. Diverse bekende musici die ook vaak met het koor door Europa reisden verlenen hun medewerking, zoals sopraan Mirjam Feijer, trompettisten Arjan en Edith Post, pianist Mark Brandwijk en organist Harm Hoeve. De dirigent van Holland Zingt is André van Vliet. Hij leidt het koor sinds 2017.

Het programma bevat een reeks mooie en vaak bekende koorliederen, zoals Maranatha, Een toekomst vol van hoop, Sanctus en een Spiritual medley. Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is open om 19.30 uur. De toegangsprijs is 15 euro. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Voor bestellingen en meer informatie kan men bellen of een WhatsApp sturen: 06-28571581. Of via de email info@hollandzingt.nl.

En ook na dit jubileumconcert zijn er al weer nieuwe plannen en koorreizen in ontwikkeling. In oktober staat er een driedaagse koorreis naar Zwolle en omgeving op de agenda en in 2023 is een buitenlandse koorreis in voorbereiding. Nieuwe projectleden zijn van harte welkom.