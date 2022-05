Bijzondere expositie ‘De schilders van de Biesbosch’

SLIEDRECHT/DORDRECHT • Uit het recent verschenen boek ‘De schilders van de Biesbosch’ hebben het Sliedrechts Museum en het Dordrechts Museum een selectie gemaakt van deze prachtige schilderwerken. Een deel uit het boek wordt tentoongesteld in het Sliedrechts Museum van zaterdag 4 juni tot en met zaterdag 23 juli, het andere deel wordt getoond in het Dordrechts Museum.

Zowel museale stukken als particuliere stukken maken deel uit van de expositie(s). De werken zijn geselecteerd door Pieter Jorissen en Wim van Wijk, de samenstellers van het boek, in samenwerking met het Dordrechts Museum.

Het genoemde boek is uitgegeven door WBooks en is verkrijgbaar in beide musea. De kosten hiervan bedragen 24,95 euro.

Van 11 juni 2022 tot en met 8 januari 2023 is in het Dordrechts Museum een expositie gewijd aan deze kunstwerken. Bezoekers van het Sliedrechts Museum kunnen met korting naar deze tentoonstelling in het Dordrechts Museum.

Het Sliedrechts Museum is geopend op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. De entreekosten zijn 2 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen. Het museum accepteert geen museumjaarkaarten, maar voor houders hiervan geldt de helft van de entreeprijs, dus slechts 1 euro.

Voor groepen kunnen aparte afspraken gemaakt worden. Aanmelden kan via de mail: info@sliedrechtsmuseum.nl.

Voor meer informatie: www.sliedrechtsmuseum.nl of volg het museum op Facebook en Instagram.