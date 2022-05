Boelmarktloods in Meerkerk

MEERKERK • De Boelmarkt loods aan de Energieweg 3, loods M&N, in Meerkerk is zaterdag 4 juni voor de laatste keer vóór de grote boelmarkt op zaterdag 18 juni weer geopend van 09.00 tot 11.30 uur.

Er is natuurlijk ook weer gelegenheid om een kopje koffie te drinken om, als vanouds, gezellig bij te praten. Kijk gelijk gerust eens rond in de loods. Voor uw agenda:

Op zaterdag 11 juni zal de ophaaldag in het dorp zijn voor de Boelmarkt die een week later op 18 juni op Energieweg 3 in Meerkerk zal plaatsvinden. In de komende week volgt meer informatie hierover.