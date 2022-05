Geslaagde 24e editie van Vierdaagse Alblasserwaard

REGIO • Ongeveer 5000 mensen hebben in de afgelopen dagen genoten van een of meerdere activiteiten in het kader van de Vierdaagse Alblasserwaard.

Deelnemers konden vier dagen fietsen en wandelen door de prachtige polders en waarden van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Langs kronkelweggetjes met knotwilgen, door weidse polders, maar ook pittoreske dorpjes en de authentieke Vestingstad Nieuwpoort. De fietsers konden uit vier verschillende afstanden kiezen, de wandelaars maar liefst uit zes. Allen leiden ze langs rustpunten, veelal Den Hâneker ondernemers, waar naast een stempel ook een kop koffie of iets lekkers genuttigd kon worden. Met ruim 3300 sportieve deelnemers verspreid over 4 dagen (waarvan een groot deel vooraf heeft ingeschreven) is de organisatie zeer tevreden. Ook noemenswaardig is de aanwezigheid van de Zonnebloem. Met een aantal cliënten en vrijwilligers legden zij op zaterdag de 5 km wandelroute af.

Entertainment

“Meerdere doelgroepen bedienen, dat was een van de speerpunten die we met elkaar in 2019 hebben geformuleerd. Dat de plannen vervolgens zo lang in de kast bleven liggen, dat was overmacht”, aldus Mariëlle de Bruijn.

“Dit jaar hebben we gezien dat ons evenement zeker ook in een behoefte voorziet van gezinnen. Op donderdagmiddag stipt 14.30u kwamen er vanuit alle kanten gezinnen met kinderen de tent binnenstromen om mee te dansen en zingen met Fien & Teun (bekend van Avonturenboerderij Molenwaard). Fantastisch om te zien! En na het optreden van de twee karakters bleven deze kinderen nog lang genieten op het BSO HannesHoeve Kidsplein met skelterbaan, schminkhoek – terwijl ouders een drankje deden op het terras en genoten van het optreden van Let’s Get Started. We nemen dit succes mee in de evaluatie voor de jubileum editie van 2023 en overwegen serieus om een kortere fietsafstand voor deze doelgroep te introduceren.”

Streekparade

Het bezoek van niet-deelnemers op het terrein herhaalde zich op zaterdag tijdens de Streekparade. Meer dan 20 ondernemers presenteerden zich tijdens de 8e editie van deze braderie. Op een laagdrempelige manier konden bezoekers kennis maken met ondernemers uit de streek door het proeven van heerlijk boerderij ijs, fruit en andere lekkernijen. Ook werden op zaterdagmiddag de prijswinnaars van de kleurplatenwedstrijd in het zonnetje gezet en brachten Fien & Teun nogmaals een bezoek aan het terrein.

Kennedymars

De 24e editie was overigens ook een hele bijzonder editie, want naast de reguliere activiteiten was het ook mogelijk om mee te doen aan een mars van 80km in het kader van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie. Na het entertainment op de vrijdagmiddag van de BoezemBoys en blaaskapel Volherrie zijn er twee bussen met deelnemers vanuit Hoornaar vertrokken richting Nessersluis, het startpunt. Via onder andere Vinkeveen, Kamerik, Woerden, Fort Wierickerschans, Schoonhoven en Nieuwpoort werd de route van 80 kilometer afgelegd, waarbij de deelnemers een deel van de linie over grasdijken liepen. Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden en zijn vrouw liepen vanaf Nieuwpoort mee terug naar Hoornaar.

Een pittige wandeling, die uiteindelijk binnen 20 uur is volbracht door 121 deelnemers. Deze mars werd georganiseerd voor vrijwilligers van de Vierdaagse Alblasserwaard in samenwerking met Stichting Wandelsport Dordrecht, Glasstadmars Leerdam en Rotterdamse Wandelsport Vereniging RWV.

Stichting Lach voor een Dag

Zaterdagmiddag was ook het momentum voor de uitreiking van de cheque aan de Stichting Lach voor een Dag. Voor elke inschrijving hebben we vanuit de Vierdaagse Alblasserwaard een deel van het inschrijfgeld gedoneerd aan deze lokale stichting die wensdagen organiseert voor kinderen en gezinnen die het zo nodig hebben. Marjanne van Hoorne en Ria de Wit namen de cheque ter waarde van 1652 euro in ontvangst, nadat zij met een team vrijwilligers vier dagen lang appeltjes onderweg aan fietsers en wandelaars hadden uitgedeeld op de route.