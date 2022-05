Vliegen met een drone? Houd rekening met de nieuwe regels!

Heb je plannen om een drone te kopen om mooie beelden te schieten, bijvoorbeeld omdat je deze voor je bedrijf goed kunt gebruiken? Dan is het van belang om op de hoogte te zijn van de nieuwe regels die sinds kort in de gehele Europese Unie van kracht zijn.

Deze regels zijn hetzelfde voor zakelijk én privégebruik van drones. We bespreken een aantal belangrijke zaken die onderdeel uitmaken van de nieuwe EU-regels.

Registreren voor exploitantnummer

Als je een drone koopt en daarmee wilt kunnen gaan vliegen, ben je verplicht je drone te registreren bij het RDW. Dit doe je eenvoudig online en kost je 23 euro per jaar. Die registratie moet je wel ieder jaar weer handmatig verlegen, maar hier ontvang je bericht over. Wanneer je je drone registreert, krijg je een exploitantnummer toegewezen. Je bent verplicht om een deel van dit nummer aan te brengen op je drone. Dit kun je doen door het op een etiket te zetten of door een stukje papier met het nummer erop onder een plakbandje op je drone te plakken. De enige uitzondering op de registratieverplichting geldt voor drones van 249 gram zonder camera.

Dronebewijs halen

Een drone zonder camera is natuurlijk niet veel aan, maar er zijn wel degelijk ook drones te krijgen die minder dan 249 gram wegen en wél een goede camera hebben. Deze hoef je enkel te registreren bij het RDW. In alle andere gevallen ben je ook verplicht om als piloot het Europees dronebewijs te halen en een kennistest over de regels rondom drones met succes af te leggen. Met het basiscertificaat mag je met je drone tot op 50 meter afstand van bebouwing vliegen en moet je de drone in het zicht houden. Om dichterbij te mogen komen, moet je een aanvullend certificaat behalen voor de zogenaamde ‘specifieke’ categorie dronevluchten. In beide gevallen kun je hiervoor terecht bij de Drone Acadamy bij droneland.nl.

Niet overal vliegen

Ook als je netjes aan bovenstaande zaken voldoet, mag je niet overal vliegen met je drone. Er zijn beperkingen in verschillende maten rondom aanvliegroutes van vliegvelden en in de buurt van militaire terreinen en natuurgebieden. Vaak zijn deze beperkingen al voorgeprogrammeerd of krijg je vanzelf een waarschuwing. Verder moet je er zelf zorg voor dragen dat je niet zonder toestemming over een mensenmenigte vliegt en de privacy van mensen schendt. Buiten de Europese Unie verschillen de regels omtrent drones per land en in Turkije, Cuba, Thailand en Marokko mag je je drone niet eens invoeren.

CE-label

De Europese Unie stelt vanaf 1 januari 2023 een zogenaamd CE-label verplicht om aan te tonen dat drones aan de eisen voldoen. Het probleem is dat veel drones die momenteel op de markt zijn nog niet in het bezit zijn van zo’n label. Het gevolg is dat deze uiteindelijk in de subcategorie A3 belanden, waarbij je maar liefst 150 meter afstand moet houden van mensen en bebouwing. Drones die minder dan 250 gram wegen blijven in de A1 categorie, waarbij de afstand ‘slechts’ 50 meter betreft.

Dit alles betekent dat je er goed over moet nadenken of je het met deze regels wel de moeite waard vindt om een drone te kopen, en zo ja, welke drone je koopt. Maar als je enthousiast bent, moet je je zeker niet laten weerhouden en er vol voor gaan!