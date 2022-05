De waarde van een testament wordt onderschat

In een erfenis geef je aan wie aanspraak maakt op je bezittingen na je overlijden. Dat weet eigenlijk iedereen wel. Desondanks nemen weinig mensen de moeite om een testament op te stellen. Terwijl het in veel gevallen problemen voorkomt.

Dagelijks komen verhalen voorbij van familieleden die elkaar in de haren vliegen om onenigheid over de erfenis De oplossing is een bezoek aan de notaris. Want daar stel je niet alleen een testament op, je krijgt ook advies.

Dit staat er allemaal in een testament

Kort samengevat bevat een testament de wensen van een overledene. Het gaat daarbij met name om bezit. Daarom wordt het veelal gezien als een financieel contract. Dat klopt voor een deel. Maar vaak wordt voorbij gegaan aan het feit dat eigendommen binnen een familie vaak emotionele waarde hebben. Om die reden gaat een testament niet alleen maar over materieel bezit. Klik voor meer informatie over een testament opstellen.

Een testament is belangrijker dan ooit tevoren

In Nederland bestaan er standaard procedures wat betreft de afhandeling van de erfenis wanneer iemand komt te overlijden. Maar helaas zijn die tegenwoordig lang niet altijd toereikend. Standaard worden de partner en de kinderen van de overledene aangewezen. Maar daarbij gaat het wel om een partner waarmee je op juridische grond verbonden bent. Oorspronkelijk was dat het huwelijk, en tot niet zo lang geleden was het gebruikelijk om te trouwen. Inmiddels is dat veranderd. Partners brengen hun leven samen door zonder dat op papier vast te leggen. Dat is onverstandig met oog op de erfenis. Gelukkig zijn er wel alternatieven wanneer je niet getrouwd bent en ook geen testament hebt opgesteld.

Het samenlevingscontract en het geregistreerd partnerschap

De notaris speelt een cruciale rol in onze samenleving. Voor het rechtsgeldig maken van je testament is een notaris namelijk noodzakelijk. Maar dat geldt ook voor alternatieven voor het huwelijk. In Nederland zijn dat het geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract. Het zijn mooie alternatieven voor partners die niet getrouwd zijn. Een notaris speelt bovendien een adviserende rol. Dus wanneer je vragen hebt, kun je gerust bij een notaris langs om informatie in te winnen. Het kost uiteindelijk slechts weinig tijd wanneer je beseft wat de voordelen zijn. Je hebt je juridische zaken helemaal op orde en dat is een zorg minder.