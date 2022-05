Die saaie witte muur opvrolijken? Zo doe je dat

Witte muren in huis kunnen je beste vriend zijn, of je grootste vijand. Afhankelijk van het interieur maakt of breekt het de ruimte.

Als je voor een hele serene inrichting gaat, dan kan een witte muur de perfecte basis zijn en voor een goede balans zorgen. Maar wil je toch graag iets meer sfeer in huis en ben je er helemaal klaar voor om die saaie witte muur op te vrolijken? Dan doe je dat zo!

Durf te kiezen voor kleur

Een eerste keuze voor velen en misschien wel het meest voor de hand liggend, is het schilderen. Verf die witte muur eens in een lekkere kleur. Het hoeft natuurlijk niet gelijk heel extreem te zijn. Je kan ook gaan voor een veilige, neutrale tint zoals taupe, grijs of zand. Maar wil je wel graag wat meer experimenteren met kleur in huis? Ga dan kijken naar bijvoorbeeld stijlvolle kleuren terracotta of donkerblauw. Er zijn ontzettend veel mooie kleurcombinaties en mogelijkheden om je huis meer uitstraling geven. Durf out of the box te denken!

Vind je de hele muur schilderen toch wat heftig, dan kun je ook alleen een deel van de muur verven, voor een speels effect. Bijvoorbeeld een rand halverwege de muur, of een grote boog achter je bed.

Lijsten met posters en spiegels

Iets ophangen aan de muur om de witte kleur te breken kan natuurlijk ook. Zo hoef je niet aan de slag te gaan met het schilderwerk en hang je gewoon een spiegel of wat lijsten met foto’s of posters op. Een paar lijsten van verschillende formaten geeft een hele creatieve, sfeervolle uitstraling. Plaats er posters in van een mooi landschap, een mooie print van een schilderwerk of ander kunstwerk. Of natuurlijk je favoriete vakantiefoto’s voor de persoonlijke touch. Wat je er ook ophangt, je muur is meteen aangekleed.

Behang met print

Het is weer terug van weg geweest, de muur behangen! Misschien een klusje dat niet heel goed is voor de bloeddruk, maar het geeft zeker een mooi resultaat.

Kies bijvoorbeeld voor een behang met leuk dessin of print. Of ga voor behang met een mooie kleurencombinatie. Als je voor één muur kiest die je wil gaan behangen, dan valt het werk echt reuze mee en geeft het meteen een uniek effect in je huis. Weg met die witte muur!

Hang een wandkleed op

Een wandkleed geeft vrijwel meteen een hele warme en sfeervolle uitstraling. Dat komt mede door het materiaal, maar ook omdat je het niet veel ziet en daarom dus echt opvalt. Het is niet zo voor de hand liggend om een wandkleed op te hangen, dat maakt het uniek. Waarom? Geen idee, want het is eigenlijk hartstikke leuk! Het fleurt echt meteen je hele interieur op.

Je kan wandkleden kopen in mooie designs, maar er zelf een maken is ook een optie natuurlijk. Verf zelf een linnen of katoenen doek en bevestig hem aan een stok. Knoop er een touw aan, gaatje in de muur boren en je bent klaar!