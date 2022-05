Vakantiepark Molenwaard bestaat één jaar en viert dit met nieuwe accommodatie

OTTOLAND • Dit Hemelvaartweekend vierde Vakantiepark Molenwaard feest. Op zaterdag 28 mei was het park namelijk precies één jaar geopend. Hoewel het een bewogen jaar was wegens het coronavirus, is het vakantiepark hard gegroeid en komt er deze zomer veel nieuws.

Om het eerste jaar van het vakantiepark goed af te sluiten werden dit weekend dan ook de Mike & Molly Schaapskooitjes geopend, de eerste van de nieuwe accommodatie typen die deze zomer gerealiseerd zullen worden.

De opening van de Mike & Molly Schaapskooitjes werd feestelijk gevierd. Zo mochten de gasten die in deze accommodaties verbleven een lintje doorknippen, kregen ze een Mike & Molly voorleesboek cadeau en kwam Mike langs voor een Meet & Greet.

Aan de andere nieuwe accommodaties, de Frieterie en de Speelschuur wordt op dit moment nog hard gewerkt. Deze openen naar verwachting in juli.