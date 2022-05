De voordelen van e-training opleidingen voor personeel

Interne opleidingsmogelijkheden voor groei en ontwikkeling zijn voor veel werknemers erg belangrijk geworden. Het komt dan ook vaak voor dat er bij sollicitaties wordt gevraagd naar welke extra ontwikkelingsmogelijkheden er in een bepaalde periode mogelijk zijn. Daarom proberen veel bedrijven dergelijke mogelijkheden te bieden.

Ben je zelf bedrijfseigenaar en nog op zoek naar de beste manier om dit in jouw bedrijf te implementeren? Lees hier verder om kennis te maken met de voordelen van werknemersopleidingen middels e-learning.

Verhoog de tevredenheid en productiviteit van jouw werknemers

Het aanbieden van een e learning training op het werk om iemand te helpen zich te verbeteren, of een opleidingsbudget als iemand meer wil leren, kan de tevredenheid van werknemers vergroten. Iedereen wil tenslotte tevreden zijn met zijn baan en het werk dat hij doet. Door in opleiding te investeren, laat je jouw werknemers zien dat jij hen als werkgever waardeert. Bovendien leren ze meer en hebben ze meer vertrouwen in hun werk. Hetzelfde geldt voor hun productiviteit, die automatisch zal toenemen. Kortom, iemand die zich ervan bewust is dat hij veel kan leren, zal eerder zijn best doen!

Het verhogen van de motivatie op de werkvloer

Motivatie op de werkplek kan worden gemeten aan de hand van verschillende factoren: de mate van energie, inzet en creativiteit waarmee werknemers naar het werk komen. Heeft iedereen genoeg energie, is de betrokkenheid duidelijk en gaat iedereen zo creatief mogelijk te werk? Zo ja, dan heb je ongetwijfeld te maken met zeer gemotiveerde werknemers! Door verschillende opleidingen aan te bieden, waaronder teambuildingcursussen, verbeteren we bovendien ook de communicatie tussen teams. Dit leidt op zijn beurt tot een grotere motivatie en productiviteit. Uiteindelijk is alles met elkaar verbonden, wat duidelijk maakt dat het essentieel is om voldoende kennis te verschaffen.

Jouw bedrijf heeft er baat bij!

Het aanbieden van leerzame e-trainingen is niet alleen een voordeel voor jouw werknemers, maar heeft ook een positief resultaat voor jouw bedrijf. Denk aan de voordelen die je kunt behalen door de kennis van jouw werknemers te verbeteren. Bovendien blijven werknemers langer bij een bedrijf dat adequate opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Om de paar jaar nieuwe werknemers aanwerven kan immers erg in de kosten lopen, en als men ziet dat de meeste van jouw werknemers al enkele jaren bij het bedrijf werken, zullen de mensen jouw onderneming als een betrouwbaarder bedrijf gaan beschouwen. Natuurlijk zijn er ook enkele nadelen, zoals de tijd die het kost om een opleiding te ontwerpen en het risico dat niet alle opleidingen even goed zullen zijn. Dit kan negatieve gevolgen hebben, maar zolang je voldoende onderzoek doet voordat je aan het implementeren van een cursus begint, zul je er snel achter komen of je een goede, waardevolle cursus kunt realiseren.