Hoe wordt asfaltschade van autowegen hersteld?

In de wegeninfrastructuur is het belangrijk dat beschadigd asfalt wordt gerepareerd.

Om de levensduur van asfalt te verlengen en het zijn schoonheid en veiligheid terug te geven, volgt hier een kortoverzicht van de meest doeltreffende manieren tonen om het herstel in uitvoering te brengen.

Hoe uit asfaltschade zich?

Asfaltverhardingen kennen een lange levensduur, maar na verloop van tijd kan hun oppervlak wel tekenen vertonen van veroudering en achteruitgang. Je moet dit zien als onze eigen huid, die na voortdurende blootstelling aan zon, weer, natuurlijke omstandigheden en stress kunnen beschadigen, broos worden en beginnen met vervellen. Hetzelfde geldt voor geasfalteerde wegen, die uiteindelijk zullen scheuren en last krijgen van mos en algen, verkleuring en verbleking, deuken, spoorvorming en hobbels.

Schade door oxidatie en dit herstellen

Oxidatie op asfaltwegen leidt tot verkleuring en vergrijzing van asfalt, vooral na enkele jaren of langer. Dit komt doordat er een teerachtige stof wordt gebruikt tijdens de wegenbouw als bindmiddel om de aggregaten van het asfaltmengsel bijeen te houden. Deze worden ook wel bitumen genoemd, en zorgt ervoor dat het nieuwe asfalt een zwarte kleur krijgt. Doordat het asfalt voortdurend aan het zonlicht wordt blootgesteld, verdampt dit materiaal geleidelijk en blijft alleen het aggregaat achter, waardoor wegen een verkleurd uiterlijk krijgen broos worden naarmate het droogt.

Oplossing: Het gebruik van sealercoatings

Schade door oxidatie kan gelukkig worden opgelost door middel van een beschermende sealercoating over het asfalt aan te brengen. Het geven van een sealercoating aan geasfalteerde wegen zorgt niet alleen voor een verbeterd esthetisch uitzicht van het asfalt, maar creëert ook een barrière om het wegdek te beschermen tegen weersinvloeden en vormt een waterdicht membraan dat voorkomt dat water de ondergrond binnendringt. Voor meer informatie over verdichtingsmethoden, tips, technieken en beste praktijken, zie www.latexfalt.com voor de verschillende methoden om asfalt te revitaliseren.

Scheuren en kleine gaten in het asfalt

Verreweg de belangrijkste en meest voorkomende oorzaak van asfaltverslechtering is vocht. Of het nu gaat om regen, sneeuw, drainage of afspoeling, wanneer vocht in niet afgedicht asfalt binnendringt, wordt het onder het oppervlak opgesloten en kan het met name in de winter uitzetten, waardoor de basis verzwakt en het oppervlak begint te barsten.

Het repareren van scheuren en gaten

Professionele wegenbouwers kunnen scheuren en gaten in asfaltwegen repareren die eerst alle vegetatie die uit scheuren en kuilen groeit te verwijderen, met behulp van een warmtepistool of een brander. Vervolgens wordt los vuil en zand verwijderd met een kierenzuiger of blazer. Nadat dit is gebeurd, wordt het gehele vloeroppervlak met water of schoongemaakt, met als doel het gebied voor te bereiden op het vullen van de scheuren en gaten. Het gehele gebied wordt dan minimaal 24 uur niet gebruikt, zodat het goed kan drogen en weer klaar is voor de vele verwachte verkeersritten.