Het coachen van kinderen: 4 Tips om kinderen te trainen voor het leven

In de moderne wereld van vandaag is de lijst van eisen waarmee jonge mensen te maken krijgen eindeloos. Of het nu gaat om de lessen op school, sociale vaardigheden en succes in hobby’s, hun gezondheid of persoonlijke ontwikkeling, het coachen van kinderen kan helpen om bewustere stappen te ondernemen.

In deze blog nemen we in het kort met je door wat we bedoelen met het coachen van jonge kinderen en kijken we naar de voordelen van effectieve coaching, met als doel hen te helpen slagen in wat het leven hen dan ook toewerpt!

1. Coaching helpt bij de ontwikkeling van essentiële levensvaardigheden

Als coaching goed gedaan wordt, kan het zeer gunstig zijn voor kinderen. Coaching kan jonge kinderen helpen vitale levensvaardigheden en -kwaliteiten te ontwikkelen die hen in staat stellen de moeilijkste uitdagingen en beslissingen in het leven aan te gaan en te overwinnen.

Goede coaching is echter niet gericht op snelle overwinningen of kortetermijnoplossingen, maar op voortdurende ontwikkeling in de loop van de tijd. Dit betekent dat coaching hen moet helpen begrijpen dat succes niet altijd gelijk staat aan geluk. Kortom, een coach kan kinderen helpen begrijpen dat winnen, hoe geweldig het ook is, niet de enige maatstaf voor succes is of een manier om je gelukkig te voelen.

2. Coaching helpt kinderen te leren dat hun emoties en ervaringen twee verschillende dingen zijn

Kinderen (en volwassen) ervaren vaak een achtbaan van emoties. Kinderen kunnen veel baat hebben bij het krijgen van meer inzicht in hun emotionele intelligentie en emotionele coaching kan hen met name helpen inzien dat emoties komen en gaan, maar dat deze gevoelens niet bepalen wie zij zijn.

3. Coaching helpt kinderen evenwicht en nieuwsgierigheid op te bouwen

Als kinderen blijk geven dat ze ergens talent voor hebben, is het makkelijk om je daarin te laten meeslepen en hen aan te moedigen zich daar helemaal op te richten. Coaching kan dan helpen om een evenwicht te vinden en ervoor te zorgen dat ze ervan bewust worden dat een voorliefde voor één bepaald ding geweldig is, maar het hebben van meerdere interesses en een nieuwsgierigheid om nieuwe gebieden te verkennen meer lonend zal zijn op de lange termijn.

4. Coaching helpt bij het opbouwen van een authentiek karakter

Een van de belangrijkste doelen van coaching van kinderen, is dat het hen kan helpen te leren wat hen echt gelukkig maakt. Een kindercoach kan ervoor zorgen dat kinderen realiseren dat hard en slim werken, ijver, en obstakels overwinnen als ze zich voordoen, uiteindelijk zal leiden tot de ontwikkeling van een authentiek karakter.

Kortom, coaching is een geheel van technieken en hulpmiddelen die helpen om kwaliteiten en goede gewoonten op een leuke en positieve manier vorm te geven. Heb jij het in je om kinderen vooruit te helpen en wil je meer weten over pedagogische coaching, kijk dan eens naar de beschikbare cursussen en opleidingen op TC Academy en studeer af in het werkveld!