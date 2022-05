Bieb-Op-School geopend in Oud-Alblas

• Kinderen in de Bieb-Op-School in Oud-Alblas. (Foto: Aangeleverd)

OUD-ALBLAS • Op de Groen van Prinstererschool in Oud-Alblas werd op vrijdag 20 mei is de eerste nieuwe Bieb-Op-School van gemeente Molenlanden geopend. Dit gebeurde in samenwerking met Bibliotheek Aan Zet.

Dankzij actieve en creatieve ouders is een lokaal omgetoverd tot een prachtige groene bibliotheek.

Met financiële steun van de gemeente is er een mooie gevarieerde collectie samengesteld die ieder jaar wordt aangevuld en bijgehouden. Ook zullen er komend schooljaar activiteiten op school worden georganiseerd met onder andere bibliotheek-consulente Inge van der Kolk. De bieb is opgezet om het leesplezier en zodoende het leesniveau te zien groeien.