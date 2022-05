Drie Junior gym assistenten bij SNA

BLESKENSGRAAF • Na het doorlopen van 19 opdrachten, variërend van leren vangen bij turnonderdelen, een warming up en eindspel bedenken en uitvoeren, hebben Ilayza, Lisa en Leontien afgelopen woensdag hun diploma Junior Gym Assistent ontvangen.

In een tijd van schaarste in trainingsland is SNA hier heel blij mee!