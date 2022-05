Open repetitie interkerkelijk koor Aqua Viva Giessenburg

GIESSENBURG • Op woensdag 8 juni 2022 houdt Aqua Viva een open repetitie avond, aanvang 20.30 uur. Een ieder die graag zingt is hartelijk welkom. Dirigent is Martin Klop. Ook nieuwe koorleden zijn hartelijk welkom. De repetities worden gehouden in De Rank aan de Dorpsstraat 55 te Giessenburg. De repetitietijden zijn op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur.

Voor info: www.aquavivagiessenburg.nl.