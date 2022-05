Veel ideeën uitgewisseld bij duurzame informatiemarkt in Giessenburg

• De duurzame informatiemarkt in de Til in Giessenburg.

GIESENBURG • De gemeente Molenlanden en Stichting Duurzaam Molenlanden organiseerden op maandag 16 mei d een bijeenkomst en inspiratiemarkt als aftrap voor de ‘Week van de Duurzaamheid’.

Deze ‘Week van de Duurzaamheid’ is van 17 tot en met 24 september 2022. Op maandag 16 mei waren inwoners uit verschillende kernen aanwezig, de eerste ideeën werden uitgewisseld en was er al veel belangstelling voor een aantal initiatieven. Iedereen kan aan de ‘Week van de Duurzaamheid’ meedoen door een initiatief, idee of actie aan te melden.

De bijeenkomst van 16 mei werd geopend door voormalig wethouder Teunis Jacob Slob en de voorzitter van Stichting Duurzaam Molenlanden Huib Glerum. Ze benadrukten het belang van samenwerken en dat we met elkaar het verschil kunnen maken in het bereiken van de doelen en ambities op duurzaamheid en de onderliggende thema’s.

Inspiratie

Op de bijeenkomst was er ook gelegenheid om de inspiratiemarkt te bezoeken en ideeën op te doen en mooie initiatieven met elkaar te delen. Zo hield Martijn de Jong van Stichting Duurzaam Molenlanden en ook lid van de werkgroep Duurzaam Giessenburg een inspirerend verhaal over de duurzaamheidsweek die Giessenburg zelf een aantal jaren geleden heeft georganiseerd.

Jong en oud deden toen mee aan de vele acties en activiteiten. Zo ging men afval ophalen op de opschoondag, tuintegels inwisselen voor vlinderplanten en kon men een proefrit maken met elektrische auto’s. Verder waren er winkeliers en sportverenigingen die in actie kwamen om plastic verpakkingsmateriaal terug te dringenen en energiecoaches die energiebesparingtips gaven.

Martijn toonde ook de ‘Stoel van de Toekomst’. Deze is gemaakt door kinderen van beide basisscholen in Giessenbrug met wensen voor een duurzame toekomst. Deze stoel staat sindsdien in de Raadszaal als staat symbool voor komende duurzame generaties.

Veel belangstelling was er ook voor twee initiatieven van Stichting Duurzaam Molenlanden; het project ‘Samen Slim Rijden Molenlanden’ om auto’s met elkaar te delen en de Regentonactie waarbij inwoners met korting een regenton kunnen aanschaffen. Inwoners die interesse hebben in een deelauto, kunnen dit aangeven via een peiling op de website www.duurzaammolenlanden.nl/deelauto.

Jan Brand, voorzitter van Stichting BlauwZaam bracht de Duurzaamheidsprijs nog even onder de aandacht. Binnenkort kunnen inwoners ook hier weer hun initiatief of actie voor opgeven.

Aanmelden

Inwoners, scholen, winkeliers, bedrijven, verenigingen en organisaties, iedereen kan met eigen activiteiten en acties meedoen aan de ‘Week van de Duurzaamheid’ in september. Een initiatief, idee of actie kan worden aangemeld op de website van Stichting Duurzaam Molenlanden www.duurzaammolenlanden.nl.

Wethouder Duurzaamheid Jan Lock: “Dit kan een individuele actie of idee zijn, maar ook een gezamenlijke activiteit. We willen iedereen de mogelijkheid geven om mee te doen, en waarin kleine initiatieven een grote maken. Zo geeft met elkaar duurzaam bezig zijn energie en inspiratie en maken we samen het verschil.”